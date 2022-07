18.07.2022 h 21:05 commenti

Cadavere ritrovato nel laghetto degli Alcali dai sommozzatori dei vigili del fuoco

L'allarme è stato dato poco prima delle 20. Sul posto sono sopraggiunti il magistrato di turno e il medico legale

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel laghetto degli Alcali in via De Gasperi nella zona est di Prato a pochi passi dall’Interporto e da Gonfienti. La scoperta è stata fatta alle 19.45 di oggi, 18 luglio, dai sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati con il sistema di protezione civile e le unità cinofile nella ricerca di un 35enne di origine romena di cui non si avevano più notizie dalla tarda serata di ieri. L’ultima volta è stato visto proprio nei pressi del laghetto degli Alcali. Le ricerche attivate dalla Prefettura, sono partite attorno alle 16. In campo le associazioni di volontariato del sistema di protezione civile in supporto dei vigili del fuoco e della polizia. Poche ore dopo la triste scoperta.

Sul posto sono sopraggiunti il magistrato di turno e il medico legale. In serata è arrivata la conferma che il corpo trovato in acqua è proprio quello del romeno. Si chiamava Marius Jecu. Ora sarà necessario effettiuare degli accertamenti per capire il motivo per cui l'uomo sia finito nel laghetto e la causa della morte.

