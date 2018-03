26.03.2018 h 15:25 commenti

Cadavere nel bosco: sarà il dna a confermare se si tratta di Sergio Russo. La famiglia: "Siamo distrutti"

Esame del dna sui resti trovati sabato scorso da un escursionista in una zona particolarmente impervia del Monteferrato. Pochi dubbi sul fatto che si tratti di Sergio Russo: rinvenuto, infatti, anche un portafogli con all'interno un documento intestato all'uomo scomparso da casa tre anni fa

nadia tarantino

Sarà l'esame del dna a dire se i resti trovati in una zona particolarmente impervia del Monteferrato, sopra Galceti, appartengano a Sergio Russo, l'imprenditore pratese scomparso da casa l'11 aprile di tre anni fa. I dubbi sono davvero pochi: accanto ai resti è stato trovato un portafogli con all'interno un documento intestato all'uomo, all'epoca cinquantunenne. Il sostituto procuratore Laura Canovai ha aperto un fascicolo per poter disporre l'accertamento tecnico del dna e altre verifiche così da arrivare alla conferma scientifica sull'identità. Il ritrovamento dei resti umani, in una zona poco battuta, raggiungibile solo a piedi e non troppo vicina al sentiero principale, è stato fatto nella mattina di sabato 24 marzo da un escursionista che ha subito chiamato i carabinieri. La moglie e i figli di Sergio Russo sono stati subito avvertiti. Secondo i primi rilievi si può parlare di suicidio: i resti, infatti, sono stati trovati sotto un albero a cui è rimasto attaccato un cappio di corda. Ancora presto per collocare il decesso in una data presunta.Per conto della famiglia ha parlato il legale Daica Rometta dello studio di Nicodemo Gentile, avvocato che ha seguito e sta seguendo alcuni dei più clamorosi fatti di cronaca degli ultimi anni, dall'omicidio Scazzi al caso Ragusa, dal caso Meredith a quello di Melania Rea: “E' tutto in fase di indagine, saranno fatti approfondimenti per arrivare ad una certezza scientifica anche se gli effetti personali trovati accanto ai resti fanno pensare che si tratti di Sergio Russo. La famiglia sta vivendo un momento particolarmente difficile seppure il ritrovamento, sempre nell'attesa degli accertamenti, scioglie anni di angoscia e consente l'elaborazione del lutto”.Sergio Russo uscì dalla sua casa di Viaccia nel pomeriggio di sabato 11 aprile 2015 e da allora nessuno lo ha più visto a parte le segnalazioni arrivate nei giorni immediatamente successivi all'allontanamento. In questi anni più volte il programma di Raitre “Chi l'ha visto?” si è occupato della scomparsa dell'uomo senza mai riuscire a trovare una pista precisa che spiegasse la sparizione o collocasse Sergio Russo in un luogo.La procura, dopo due anni di indagine, aveva archiviato il fascicolo. Sul conto dell'uomo non è stato mai trovato alcun elemento che potesse far pensare a qualcosa di diverso dalla sparizione volontaria. L'uomo, che quando è scomparso attraversava un periodo non facile, da qualche anno non aveva più un lavoro e si dedicava alla passione per droni e modellini e aveva anche provato, ma senza riuscirci, a trasformarla in una professione.