Cadavere a Le Sacca, il presunto sequestratore accusato anche di omicidio

Il Gip ha disposto la custodia in carcere per il trentenne cinese, già in carcere per sequestro di persona. L’uomo avrebbe agito in concorso con altri, ancora in stato di libertà.

È accusato anche di omicidio e di occultamento di cadavere il trentenne cinese già in carcere per sequestro di persona nei confronti del connazionale Yan Zongwei, classe 1987, i cui resti sono stati trovati il 10 giugno 2021 in una fossa accanto a un casolare diroccato in località Le Sacca. Il 29 marzo scorso i carabinieri di Prato hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze per applicare la misura cautelare della custodia in carcere a carico del trentenne. L’uomo avrebbe agito in concorso con altri connazionali, attualmente in stato di libertà, indagati per i medesimi reati. I fatti risalgono al 26 aprile 2021, quando un conoscente della vittima si era presentato alla caserma dei Carabinieri di Prato per denunciarne la scomparsa, ipotizzando la possibilità di un sequestro di persona a scopo estorsivo. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno dato subito consistenza a tale ipotesi, anche in ragione dell’attività lavorativa di broker abusivo svolta dalla vittima, che faceva cambio valuta e trasferimenti di denaro a nero dall’Italia alla Cina. L’identità della vittima, il cui cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, è stata accertata attraverso accertamenti tecnici di natura genetica. Le complesse indagini, tuttora in corso, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, sono svolte dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Prato, con l’aiuto della Sezione Anticrimine del Ros dei Carabinieri di Firenze. Sono state necessarie infatti, specifiche competenze tecniche per procedere a una sofisticata e approfondita attività di analisi di una grande mole di dati di traffico telefonico e telematico acquisiti. Sono state raccolte inoltre numerose testimonianze e sono state analizzate le memorie informatiche di decine di apparecchiature telefoniche sequestrate. Secondo quanto finora emerso, Yan Zongwei sarebbe stato ucciso con ogni probabilità lo stesso giorno del suo sequestro, dopo essere stato costretto ad eseguire movimentazioni di denaro on line verso conti correnti cinesi, con riguardo ai quali la rogatoria verso la Cina, pur tempestivamente disposta dal pubblico ministero, è rimasta a tutt’oggi senza risposta.

