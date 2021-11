05.11.2021 h 11:50 commenti

Cacciatori troppo vicini alla scuola, c'è un esposto in Procura

L'associazione animalista Aidaa chiede ai magistrati di indagare sulla vicenda denunciata dai genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria di Tavola

Approda in Procura il caso dei capanni di cacciatori troppo vicini alla scuola a Tavola, denunciato nei giorni scorsi da un gruppo di genitori che stanno raccogliendo le firme per una petizione ( LEGGI ). Vicenda resa ancora più grave dall'episodio, segnalato da una nostra lettrice, del gatto impallinato e ucciso nella stessa zona ( LEGGI ).

L'associazione animalista Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) proprio oggi 5 novembre ha inviato un esposto per chiedere che si indaghi a fondo per scoprire i responsabili "di tali gesti inconsulti che mettono a rischio i bambini, il personale docente e non docente presente nella scuola, ed inoltre - prosegue l'esposto - chiediamo che si indaghi anche per capire come mai non è stata rispettata la distanza di sicurezza prevista dalla legge per quanto riguarda l'esercizio della caccia presso i luoghi pubblici e le case di civile abitazione".