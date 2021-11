03.11.2021 h 10:22 commenti

Cacciatori sparano vicino alla scuola, petizione dei genitori per farli allontanare

Pioggia di pallini da caccia nel cortile e contro le finestre delle aule dell'elementare Salvo D'Acquisto a Tavola: "Chiediamo cartelli per vietare la caccia e il distanziamento dei capanni più vicini al plesso. Intervenire subito, prima che succeda qualcosa di grave"

“Vietare la caccia nei pressi della scuola elementare Salvo D'Acquisto a Tavola prima che succeda qualcosa di grave”. E' la richiesta di una petizione che i genitori dei bambini che frequentano la scuola di via Braga hanno indirizzato al sindaco, Matteo Biffoni, e al presidente della Regione, Eugenio Giani, dopo che nel cortile del plesso sono piovuti i pallini da caccia sparati dai cacciatori appostati nei tanti capanni sparsi nella zona.

Le famiglie chiedono che vengano apposti cartelli di 'divieto di caccia': “Crediamo che debba essere rivisto il divieto nelle zone adiacenti le scuole e le abitazioni perché – si legge in un documento – le armi che vengono utilizzate oggi non sono più quelle di una volta, ma sono più potenti e sparano a più lungo raggio”.

Già diverse volte, stando al racconto delle famiglie, si sono verificate piogge di pallini sui bambini che trascorrono la ricreazione nel cortile della scuola. “Prima di scrivere la petizione ci siamo informati – ancora i genitori degli alunni – e abbiamo scoperto che ci sono state tante segnalazioni negli anni per questo problema ma non è stato fatto niente dal Comune. Le forze dell'ordine hanno compiuto misurazioni dei distanziamenti, e ringraziamo, ma il problema persiste e succede di trovare uccellini impallinati nel cortile”.

La preoccupazione è che possa accadere qualcosa di peggio: “I bambini sentono rimbalzare i pallini contro le finestre dei piani più alti e addirittura, se le finestre sono aperte, se li ritrovano in classe. E se un pallino colpisce qualcuno? se entra negli occhi di qualcuno? e se succede qualcosa di più grave di chi sarebbe la responsabilità”?

Nessuna colpa e nessuna accusa contro i cacciatori: “Non diamo la colpa a chi frequenta i capanni – si legge nel documento delle famiglie dei bambini della elementare Salvo D'Acquisto – chiediamo solo senso civico e rispetto per gli altri. In questo momento abbiamo paura a mandare a scuola i nostri figli”.

Cartelli di divieto di caccia: questo chiedono le famiglie. “Nei pressi delle scuole troviamo cartelli di rallentamento per l'uscita dei bambini ma non troviamo cartelli di divieto di caccia quando intorno alla Salvo D'Acquisto si trovano svariati capanni che permettono di sparare così vicino”.

“Chiederò alla Commissione consiliare che si occupa di ambiente di affrontare l'argomento – le parole di Claudio Belgiorno, capogruppo di Fratelli d'Italia – ritengo la questione molto importante e che dunque deve assolutamente essere presa in considerazione prima che sia troppo tardi. Proporrò di inserire il problema all'ordine del giorno della prima riunione utile”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus