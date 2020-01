02.01.2020 h 19:18 commenti

Cacciatore si spara a un piede durante una battuta con gli amici vicino ad Artimino

L'allarme al 118 è stato dato dagli altri cacciatori poco dopo le 12 di oggi in via San Martino in Campo. Sul posto anche i carabinieri

Un cacciatore di 60 anni si è accidentalmente sparato a un piede mentre tornava da una battuta di caccia nella zona di Artimino. E' successo questa mattina, 2 gennaio, poco dopo le 12, in via San Martino in Campo. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118 e i carabinieri.

L'uomo, residente in zona, è stato portato in codice giallo all'ospedale Santo Stefano. Dopo un primo intervento al pronto soccorso, il sessantenne è stato ricoverato in ortopedia. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sulla natura accidentale del colpo non sembrano esserci dubbi. Di ritorno da una mattinata passata nei boschi della zona assieme agli amici, l'uomo ha inavvertitamente esploso un colpo forse dopo essere inciampato. E' escluso l'intervento di terzi. Ha fatto tutto da solo con il proprio fucile.