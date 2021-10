21.10.2021 h 10:27 commenti

Cacciatore pratese trovato morto in un laghetto artificiale nel Grossetano

Dell'uomo non si avevano notizie da ieri. A trovarlo i sub che si sono immersi nell'invaso e hanno fatto la tragica scoperta

Mauro Lilli in una foto dal suo profilo Facebook

Un cacciatore 70enne di Vernio, Mauro Lilli, è stato ritrovato morto, sul fondo di un laghetto artificiale a Scopaiolo, nel comune di Scansano (Grosseto). L’uomo risultava disperso da ieri sera 20 ottobre e le ricerche sono proseguite tutta la notte con carabinieri e vigili del fuoco che hanno setacciato la zona. La svolta c'è stata quando, nei pressi dell'invaso, sono stati ritrovati alcuni oggetti riconducibili al cacciatore, in particolare il suo fucile, e anche il cane che non si staccava dalle sponde del laghetto. A quel punto sono stati fatti intervenire i sub che hanno scandagliato lo specchio lacustre, muniti di maschere con telecamera, facendo la tragica scoperta. Lilli, un passato da impresario edile, aveva acquistato un podere nella zona di Scansano e in questi giorni si trovava proprio lì in compagnia della moglie. Da accertare cosa possa essere accaduto al cacciatore. L'ipotesi avanzata è che l'anziano possa aver sparato a un fagiano che è finito poi nel lago: il settantenne potrebbe essere entrato in acqua per recuperare il volatile e non si esclude che possa essere affogato.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus