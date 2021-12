18.12.2021 h 15:03 commenti

Cacciatore finisce in un burrone in Val di Bisenzio, in azione Pegaso

E' successo nella zona di Savignano. Sul posto anche Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Misericordia di Vaiano e di Vernio

E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per recuperare il cacciatore di 65 anni che nel primo pomeriggio di oggi, 18 dicembre, ha perso l'equilibrio, forse per un malore ed è caduto in un burrone a Savignano nel comune di Vaiano. L’intervento è scattato poco dopo le 14 e ha visto impegnati anche i vigili del fuoco, il Soccorso alpino e la Misericordia di Vaiano e di Vernio. A dare l’allarme sono stati gli amici con cui il 65enne stava facendo una battuta di caccia. Il luogo è particolarmente impervio tanto da rendere complicato il recupero del ferito con le squadre via terra. In più l’uomo nel cadere ha battuto la testa. Per questo è stato attivato Pegaso che è atterrato nelle immediate vicinanze del luogo dove l’uomo è caduto. Con l’aiuto del soccorso alpino e dei vigili del fuoco il medico ha raggiunto il ferito e poi è stato recuperato con un’apposita barella. Le sue condizioni sono state giudicate buone per cui si è preferito accompagnarlo in ambulanza al Santo Stefano. L’elicottero è quindi ripartito vuoto.

