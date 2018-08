27.08.2018 h 11:24 commenti

Caccia, in consegna all'Urp i tesserini venatori per la nuova stagione

Sede Urp disponibile per tutti i cacciatori residenti a Prato. I vecchi tesserini devono essere restituiti entro il 31 agosto

Prosegue la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2018/2019 ai cacciatori residenti nel Comune di Prato. Quest’anno i tesserini verranno consegnati nell’unica sede dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico (piazza del Comune) per tutti i cacciatori residenti a Prato, indipendentemente dalla Circoscrizione di appartenenza. La consegna viene effettuata solo la mattina, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Per ottimizzare il ritiro del proprio tesserino è opportuno che il cacciatore si presenti allo sportello con tutta la documentazione (vedi Documenti da presentare). Per ulteriori informazioni i cacciatori possono rivolgersi fin d’ora alle sedi delle Associazioni Venatorie di Prato e ai seguenti recapiti telefonici dell’URP 0574 1836096 e 800058850. I tesserini venatori della stagione passata devono essere restituiti all' Ufficio Relazioni con il Pubblico entro il 31 agosto 2018.