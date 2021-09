17.09.2021 h 19:06 commenti

Caccia, domani inizia la stagione venatoria che si concluderà a fine gennaio

La Polizia provinciale impegnata nei controlli per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini

Al via domani, domenica 19 settembre la stagione venatoria, che si concluderà il 31 gennaio 2022. Durante questo periodo il corpo di polizia provinciale e le guardie venatorie volontarie, sotto il coordinamento della polizia provinciale, saranno impegnati nel controllo del territorio, per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alle distanze prescritte dalla legge da immobili e vie di comunicazione e agli atti di bracconaggio. Le pattuglie saranno opportunamente distribuite su tutto il territorio provinciale, e proprio grazie ad unico coordinamento si eviteranno sovrapposizioni garantendo un'univoca interpretazione da parte di tutta la vigilanza impiegata, delle disposizioni che regolano l'attività venatoria nella nostra provincia. Si ricorda che la caccia in deroga allo storno potrà essere svolta, con le modalità indicate nella delibera della Regione Toscana, dal 19 settembre al 15 dicembre 2021 compreso, in tutti i comuni della provincia, mentre la caccia al cinghiale in battuta potrà essere svolta dal 17 ottobre 2021 al 16 gennaio 2022. Si ricorda altresì che si può utilizzare il tesserino cartaceo oppure quello elettronico; se il cacciatore utilizza quello cartaceo, per quanto riguarda la caccia allo storno, deve però obbligatoriamente effettuare comunicazione con cadenza bisettimanale (comunicazione da effettuare dai singoli cacciatori o dalle loro associazioni), alla Regione Toscana, compilando l’apposita scheda informatica presente nella pagina web del "Settore attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare", secondo il seguente calendario, entro e non oltre le ore 20 di ciascuna data indicata: martedì 28 settembre, martedì 12 ottobre, martedì 26 ottobre, martedì 9 novembre, martedì 23 novembre, martedì 7 dicembre, martedì 21 dicembre (per determinare il numero totale e finale dei capi abbattuti). Con l'occasione il comando di polizia provinciale desidera ringraziare tutte le associazioni facenti parte del coordinamento che, grazie alla preziosa collaborazione ed alle loro guardie volontarie, forniscono un grande supporto sia per il controllo del territorio, sia per gli interventi di contenimento. Gli agenti, oltre ad invitare i cacciatori al rispetto delle norme, ricordano la propria disponibilità a fornire informazioni e ricevere richieste e/o segnalazioni attraverso il cellulare di pronto intervento al numero 337-317977.

