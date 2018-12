10.12.2018 h 12:53 commenti

Caccia di frodo utilizzando un fucile illegalmente modificato e reti vietate: denunciato cacciatore

Operazione antibracconaggio della polizia provinciale che ha sorpreso l'uomo nei boschi di Carmignano. A casa trovati anche venti fringuelli morti: si tratta di una specie di ncui è vietata la cattura

Operazione antibracconaggio della polizia provinciale che ha scoperto e denunciato un cacciatore che stava utilizzando un fucile di un calibro non consentito, opportunamente modificato in modo che lo sparo facesse poco rumore e quindi che la persona fosse difficilmente individuabile.

Il cacciatore è stato sorpreso, in flagranza di reato, in un bosco di San Martino in Campo, nel comune di Carmignano. Gli agenti hanno quindi provveduto al sequestro dell'arma e delle munizioni utilizzate e alla denuncia dell'uomo per violazione della legge sulla caccia.

I successivi accertamenti, disposti dalla Procura e svolti in collaborazione con la polizia provinciale di Pistoia, hanno fatto scoprire nella casa di Lamporecchio del cacciatore 20 uccelli morti (fringuelli), appartenenti a specie vietata e due reti verticali (roccoli), mezzo di cattura vietato; un fucile da caccia, 1,5 kg di polvere da sparo e circa 3.500 munizioni (sia a palla unica che a pallini) illegalmente detenuti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale con conseguente comunicazione di notizia di reato alle competenti Procure di Prato e Pistoia.



