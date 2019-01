29.01.2019 h 18:03 commenti

Caccia all'uomo a Iolo, a più di sette anni dal giorno di follia collettiva il processo ancora non decolla

Sono imputate 15 persone che facevano parte della folla inferocita che voleva linciare un uomo poi condannato per avere intrattenuto rapporti con un ragazzino in cambio di regali. Oggi aperta e subito chiusa per difetto di notifica l'udienza preliminare

A sette anni e mezzo dall'assalto ai poliziotti intervenuti in forze per prelevare dalla sua abitazione a Iolo l'uomo, in seguito condannato, per avere intrattenuto rapporti con un ragazzino in cambio di regali, sono quindici le persone che rischiano il processo per rispondere, a vario titolo, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Oggi, martedì 29 gennaio, aperta e subito chiusa per difetto di notifica l'udienza preliminare; il giudice ha rinviato tutto ad aprile. I fatti risalgono al 29 giugno 2011. Ore di altissima tensione sotto l'abitazione dell'uomo, in via da Quarata, dove si radunarono circa duecento persone pronte al linciaggio. Solo a tarda sera, dopo avergli fatto indossare una divisa dei vigili del fuoco, anche loro intervenuti sul posto dopo il lancio di una bomba molotov contro una macchina della polizia, l'uomo fu fatto uscire dalla sua casa e trasferito in una località segreta a scontare gli arresti domiciliari. Lo stratagemma sottrasse l'uomo al linciaggio ma a quel punto era già andata in scena la vera e propria guerriglia urbana che costrinse la polizia a chiamare i rinforzi – arrivarono diverse pattuglie della guardia di finanza – e ad adottare le misure antisommossa. Alla fine della giornata furono sette i poliziotti feriti trasportati all'ospedale e per quindici delle persone che formavano la folla inferocita la procura ha chiesto il rinvio a giudizio.

L'uomo, oggi sessantenne, dopo essere stato condannato ad un anno e quattro mesi per atti a sfondo sessuale con il minore di Iolo, era di nuovo finito sul banco degli imputati questa volta per rispondere di tentata violenza, sempre su un minorenne, un ragazzino di 15 anni. L'episodio, che gli è costato una condanna a 2 anni e 8 mesi con il rito abbreviato, risale al 2014 quando l'uomo, dopo aver regalato ricariche telefoniche e sigarette al ragazzino, tentò un approccio con un bacio ottenendo come risposta il rifiuto.



