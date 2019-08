30.08.2019 h 11:17 commenti

Caccia al tesoro per trovare un bancomat in centro: chiuso anche lo sportello Atm in piazza San Francesco

Adesso restano solo quello in via degli Alberti e quello sul ponte Mercatale. Interrogazione al sindaco del consigliere comunale di FdI Claudio Belgiorno: "Carenza inammissibile per una città che vuole rilanciare il centro"

Trovare un bancomat all'interno del centro storico, per residenti e turisti, sta diventando una sorta di caccia al tesoro. Intesa San Paolo ha chiuso lo sportello che si trovava all'incrocio tra piazza San Francesco e via Ricasoli, ultimo bancomat di facile accesso (e visibilità) rimasto in tutto il centro. Da settimane ormai, quindi, se uno si trova in cento e vuole prelevare soldi, può rivolgersi solo allo sportello della sede centrale di Intesa in via degli Alberti o a quello Mps sul ponte Mercatale. O al limite, camminando un po', andare ai Postamat di via Arcivescovo Martini e di via Marianna Nistri. Un po' poco per una città come Prato che punta a rilanciare il centro come attrattiva per i turisti.

Sul tema ha presentato un'interrogazione al sindaco il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno, sollecitato da commercianti e residenti. Belgiorno con l'atto vuole impegnare l'amministrazione comunale "ad attivarsi in tempi rapidi nella ricerca di un istituto bancario disponibile a installare nuovi bancomat in centro storico per risolvere questo disagio".



“Si parla tanto - dice Belgiorno illustrando al sua interrogazione - di politiche di rilancio del centro storico, e di centro commerciale naturale, quando invece ci troviamo con delle carenze a dir poco primarie sia per i residenti (sempre più giovani), sia per le poche attività commerciali presenti, per i locali della movida sempre più numerosi, ma soprattutto per il flusso turistico che negli ultimi anni ha registrato dei segnali positivi. Non dimentichiamo che nelle città estere ci sono Atm nei centri storici ogni 100 metri". Lo stesso sindaco Matteo Biffoni, quando era stata chiusa la filiale di piazza San Francesco, aveva ottenuto rassicurazioni dall’istituto bancario sulla permanenza e la funzionalità del bancomat ( LEGGI ): "In centro storico sono rimasti pochi sportelli Atm per il prelievo - aveva detto all'epoca Biffoni - e mantenere quello di piazza San Francesco è veramente importante".“Si parla tanto - dice Belgiorno illustrando al sua interrogazione - di politiche di rilancio del centro storico, e di centro commerciale naturale, quando invece ci troviamo con delle carenze a dir poco primarie sia per i residenti (sempre più giovani), sia per le poche attività commerciali presenti, per i locali della movida sempre più numerosi, ma soprattutto per il flusso turistico che negli ultimi anni ha registrato dei segnali positivi. Non dimentichiamo che nelle città estere ci sono Atm nei centri storici ogni 100 metri".

Con la chiusura del bancomat, piazza San Francesco perde così l'ultimo sportello bancario (anche se automatico). Un record negativo per una piazza che, fino a non molti anni fa, vantava ben tre banche nel giro di pochi metri: oltre all'Intesa San Paolo (all'epoca Cassa di Risparmio di Firenze), anche la sede centrale di Banca Toscana (poi Mps) e quella di Unicredit.