Caccia al tesoro per ritirare una raccomandata, la protesta di un lettore

Sull'avviso di giacenza era indicato lo sportello di via Ariosto ma una volta arrivato lì ha scoperto che la lettera era in via Arcivescovo Martini: "E dire che le Poste più vicine a casa mia sono quelle in via Marianna Nistri"

Ha dovuto affrontare una sorta di piccola caccia al tesoro per poter ritirare una raccomandata e la cosa poteva essere anche divertente se solo il nostro lettore non avesse dovuto assentarsi dal lavoro per un tempo almeno doppio rispetto a quanto preventivato, oltre ad aver dovuto cercare parcheggio per due volte in zone dove trovarlo è oltremodo difficile e aver passato mezza mattinata nel traffico.

Così, una volta terminata questa piccola odissea, il lettore si è rivolto a Notizie di Prato. "Martedì scorso - racconta - ho trovato nella cassetta della posta l'avviso di giacenza per una raccomandata che il postino aveva cercato di consegnare a mezzogiorno. E già qui ci sarebbe molto da dire, visto che voglio proprio vedere in quante case a mezzogiorno di un giorno feriale ci siano le persone pronte a ritirare un raccomandata. Comunque, sul foglietto c'era scritto che la lettera era in giacenza nell'ufficio di via Ariosto e che l'avrei potuta ritirare da stamani, 27 ottobre".

Il nostro lettore ha quindi chiesto al datore di lavoro il permesso per assentarsi per un breve periodo e si è recato in via Ariosto. E qui la sorpresa: "Quando, dopo aver fatto la fila, ho provato a ritirare la raccomandata - spiega - ho scoperto che la giacenza non era lì ma in via Arcivescovo Martini. Non avendo nessuna idea di cosa potesse esserci nella lettera, ho dovuto quindi riprendere la macchina, riaffrontare il traffico della mattina, cercare (e pagare) di nuovo il parcheggio e fare una nuova fila, al termine della quale sono riuscito ad avere la raccomandata".

Dallo sportello è stato spiegato che era stato il portalettere a sbagliare e che, volendo, il lettore poteva fare reclamo attraverso la procedura prevista per questi casi: "Sarebbe stata solo un'ulteriore perdita i tempo - la sua conclusione -. Tra l'altro, la cosa più buffa, è che sono rimbalzato tra due uffici postali, quando quello di via Marianna Nistri è il più vicino a casa mia. Evidentemente, però, agevolare e rendere più semplice la vita agli utenti non è una priorità delle Poste".