Caccia al pedofilo a Iolo con sette poliziotti feriti, dopo otto anni il processo ancora non decolla

Oggi doveva chiudersi l'udienza preliminare nei confronti di 15 imputati ma il giudice ha rimandato il fascicolo in procura chiedendo di circostanziare meglio i capi di imputazione. La prescrizione dei reati si avvicina

Fu un vero e proprio assalto alla polizia, una lotta senza quartiere agli agenti intervenuti in via da Quarata a Iolo per arrestare un pedofilo che loro, quindici vicini di casa, volevano punire con un linciaggio pubblico per gli abusi su un ragazzino. Bastoni, una mazza ferrata, spranghe, taniche e bottiglie piene di benzina e addirittura una bomba molotov lanciata contro una Volante nelle ore di follia collettiva, dal pomeriggio fino a tarda sera. I poliziotti riuscirono alla fine a prelevare dalla propria abitazione il pedofilo che fu portato via con addosso una divisa da vigile del fuoco, trucco che servì a metterlo al riparo dalla folla inferocita. Sette gli agenti che finirono all'ospedale. Era il 29 giugno 2011. Oggi, 10 settembre 2019, non si vede anche l'orizzonte per la vicenda giudiziaria perché il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato, Chiara Comunale, chiamata a decidere sulle richieste di rinvio a giudizio ha rispedito il fascicolo in procura, ha fissato la prossima udienza al 24 settembre e ha chiesto al pubblico ministero titolare Lorenzo Gestri di essere presente per circostanziare meglio i capi di imputazione riferendo ad ogni singolo imputato ogni singolo addebito.

A pochi mesi dal traguardo della prescrizione per la maggior parte dei quindici chiamati a rispondere di concorso in resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale e danneggiamento, l'inchiesta è praticamente ancora lontana da un eventuale processo, se mai si farà.

Gli imputati sono tutti uomini, tutti italiani, di età compresa tra i 26 e i 65 anni, difesi dagli avvocati Barbara Mercuri, Ugo Fanti, Leonardo Pugi, Melissa Stefanacci, Massimo Pagnini, Maria Di Stefano, Davide Piccirillo, Michele Giacco, Enrico Guarducci, Katia Dottore Giachino e Giuseppina De Luca.

Il destino giudiziario del pedofilo, oggi sessantunenne, si è invece già compiuto da tempo con una condanna a un anno e quattro mesi per gli atti a sfondo sessuale con il minore di Iolo, un suo vicino di casa parente di alcuni degli aggressori, e successivamente condannato a 2 anni e 4 mesi per lo stesso reato commesso su un quindicenne che tentò di approcciare con un bacio dopo avergli regalato ricariche telefoniche e sigarette.



