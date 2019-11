11.11.2019 h 12:09 commenti

"Caccia ai servizi in Lazzerini!": scatta il gioco per gli utenti della biblioteca

Una divertente avventura tra gli scaffali, in palio buoni per acquisto libri da 100, 70 e 50 euro. Si può partecipare al gioco dal 13 al 20 novembre

Un'avventura tra gli scaffali, semplice e divertente, alla scoperta di tutto ciò che offre la Biblioteca Lazzerini.

Caccia ai servizi in Lazzerini! è una delle iniziative organizzate dalla Biblioteca Lazzerini in occasione del suo 10° compleanno nella Fabbrica Campolmi.

Dalla visione film alla ricerca su catalogo online, quattro prove da risolvere nel minor tempo possibile per scoprire i servizi offerti al pubblico. Partecipare è semplice e gratuito, basta essere iscritti al servizio di prestito.

Dal 13 novembre al 20 novembre, quindi, basta recarsi in Biblioteca e chiedere al desk centrale della Hall d’ingresso di poter partecipare al gioco. Ad ogni partecipante verrà consegnato un piccolo taccuino contenente le prove da svolgere e tutto ciò che occorre è una penna per scrivere.

La classifica finale sarà stilata tenendo conto della quantità di prove risolte correttamente dai partecipanti e del tempo impiegato per svolgerle. Saranno quindi proclamati vincitori del gioco i primi 3 classificati, che verranno premiati pubblicamente la sera di sabato 23 novembre nella Sala Conferenze della Biblioteca, in occasione dell’ apertura straordinaria fino alle 24 per la festa di compleanno della Lazzerini.

In palio, buoni per acquisto libri presso la Libreria Gori di Prato, rispettivamente da 100, 70 e 50 euro.



Edizioni locali collegate: Prato

