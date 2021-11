04.11.2021 h 15:06 commenti

Caccia abusiva con reti e trappole, denunciato bracconiere. Trovati e liberati oltre 50 uccelli

L’uomo, sprovvisto di licenza di caccia, è stato denunciato per i reati di uccellagione, caccia con mezzi vietati, detenzione di specie di uccelli protetti, furto aggravato ai danni dello Stato e reato continuato

La polizia provinciale ha sorpreso un uomo a posizionare strumenti di caccia illegali, quali reti e trappole, per la cattura di uccelli. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi nella zona sud della città. L’uomo aveva approfittato della presenza di un campo recintato di girasoli (pianta fonte di cibo per gli animali e quindi perfetta per attirarli) per nasconderci le trappole abusive. Accanto a queste aveva messo anche ciotole con acqua e semi di girasole con la funzione di richiamare gli uccelli che poi venivano intrappolati con delle reti azionate manualmente con un tirante in corda e filo di ferro.

“L’uomo aveva messo a punto una vera e propria strategia finalizzata alla caccia abusiva – ha commentato il comandante della polizia provinciale di Prato Michele Pellegrini – aveva studiato ogni dettaglio affinché gli uccelli finissero vittime della rete che lui azionava. Fortunatamente l’attività di monitoraggio costante che svolgiamo sul territorio per la tutela e la salvaguardia degli animali della nostra provincia e finalizzata alla repressione degli illeciti in materia di caccia, pesca e ambiente, ci permette di individuare tempestivamente iniziative illegali come questa, anche se sono ben nascoste dalla vegetazione soprattutto nelle zone più periferiche del territorio”.

L’operazione della provinciale ha portato al sequestro di due reti per uccelli, lunghe 3,5 metri x 60 cm, e di una trappola in ferro a scatto destinata alla cattura di piccoli mammiferi.

Le perquisizioni successive in un terreno adiacente, sempre di proprietà dell’uomo, hanno anche permesso di trovare cinquantatré uccelli vivi appartenenti a specie protette, illegalmente detenuti, probabilmente frutto di precedenti catture. Molti di questi esemplari (cardellini e verzellini) sono già stati liberati in quanto in buono stato di salute ed in grado di volare.

L’uomo, sprovvisto di licenza di caccia, è stato denunciato alla procura della Repubblica di Prato per i reati di uccellagione, caccia con mezzi vietati, detenzione di specie di uccelli protetti, furto aggravato ai danni dello Stato e reato continuato.