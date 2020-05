04.05.2020 h 16:59 commenti

C'è una nuova vittima del Covid19 a Prato ma i nuovi casi restano molto bassi

Rispetto a ieri il bollettino della Regione conteggia due positività al tampone in più nella provincia e 38 in tutta la Toscana

Resta ancora molto basso il numero di nuovi contagi sia a Prato sia in Toscana, anche se purtroppo nelle ultime 24 ore si registra un altro decesso nella nostra provincia, il numero 43 dall'inizio dell'epidemia. Si tratta di un uomo di 58 anni, Massimo Cordovani.

Rispetto a ieri il bollettino della Regione emesso nel pomeriggio di oggi, 4 maggio, conteggia due nuovi tamponi positivi a Prato, portando il totale a 531. Sempre numeri molto contenuti, così come quelli di tutta la regione dove i nuovi contagi sono in totale 38, la stessa cifra di ieri. In serata è arrivato il bollettino dell'Asl Toscana Centro che ha confermato il decesso ma ha ridotto a uno il numero dei nuovi contagi. La persona è del Comune di Prato. La non rispondenza dei numeri non è una novità ed è legata a metodolgie e tempistiche diverse da quelle seguite dal report regionale.

Con i nuovi 38 salgono così a 9.601 i casi di positività al coronavirus in Toscana, dove i guariti crescono del 2,4% e raggiungono quota 3.441. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 2.087. Gli attualmente positivi sono oggi 5.279, lo 0,9% in meno di ieri. Si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un’età media di 82,4 anni. Oltre a quello di Prato, gli altri decessi sono avvenuti 3 nella provincia di Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Pisa, e 1 a Livorno.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 619 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 107 in terapia intensiva (meno 1 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 28 di marzo 2020 per i ricoveri totali, il 16 marzo per le terapie intensive. I ricoverati per Covid-19 sono l’11,7% degli attualmente positivi (i casi totali da cui sono stati sottratti i casi deceduti e i guariti), dato che si mantiene inferiore alla media italiana (18,7%) e che pone la Toscana come penultima regione nella relativa classifica.