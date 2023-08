03.08.2023 h 13:17 commenti

C'è un progetto per il restauro di Porta Mercatale ma la Soprintendenza da quattro anni non risponde

Un mecenate si farà carico a sue spese dell'intervento che durerà un anno e prevede anche visite guidate al cantiere. La burocrazia però sta bloccando tutto: "Non capisco quale sia il problema"

Il progetto per il restauro della parte lignea di Porta Mercatale è pronto, il finanziamento anche. La ditta che lo eseguirà ha già organizzato lo smontaggio e il trasporto, ma la Soprintendenza non ha accordato l'autorizzazione ad aprire il cantiere. In realtà non ha dato nessuna risposta da quattro anni, quando Paolo Bottari in occasione del suo cinquantesimo compleanno aveva deciso di regalare alla città il restauro.

"Mi sono confrontato con il sindaco e i suoi uffici tecnici - spiega - che hanno accolto con entusiasmo la mia proposta, la famiglia Balli mi ha concesso gratuitamente l'utilizzo di una parte della vecchia sede di Consiag in via Targetti per adibirla a laboratorio. Siamo pronti per cominciare a lavorare, ma non riesco ad avere una risposta dalla Soprintendenza e non capisco quale sia il problema. Ormai il mio prossimo obiettivo sono i 55anni, speriamo di non doverlo spostare ai 60".

L'ultimo restauro alle porte di piazza Mercatale risale al 1800, nel frattempo sono passati 200 anni in cui lo smog e le condizioni climatiche hanno inciso pesantemente sulla stato di conservazione. "Sono le uniche rimaste in città - spiega Bottari - e vanno tutelate. Il lavoro da fare è abbastanza lungo, durerà circa un anno, vanno scartate, ristrutturate nelle parti più compromesse, bisogna controllare anche lo stato di salute dei mille chiodi che si trovano nella parte rivolta verso la Pietà. Un particolare sistema pensato per evitare che la porta venisse sfondata. Interverremo anche su un'altra porta nascosta che serviva per il passaggio pedonale che ha bisogno di piccoli interventi visto che comunque è più protetta rispetto alla parte centrale".

Il restauro sarà portato avanti dalla falegnameria Bottari che, insieme a ParoCultura ,ha anche pensato a un tour guidato al cantiere. "Nello spazio che abbiamo a disposizione- continua Bottari - oltre a lavorare possiamo anche allestire dei percorsi didattici, un modo non solo di appassionare all'arte del restauro, ma anche di attirare a Prato turisti".

Le porte pesano 8 tonnellate saranno smontate da una particolare gru che poi le trasporterà in via Targetti e a tempo debito le rimonterà. "Sarà anche l'occasione - conclude Bottari - per vedere le porte di piazza Mercatale chiuse. Un evento che credo sia successo una volta sola, ad opera di un club goliardico".

