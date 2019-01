29.01.2019 h 14:02 commenti

"C'è pasto per te" al via un nuovo servizio per anziani soli

Nei circoli Arci di Maliseti, Borgonuovo e Grignano dal 4 febbraio a rotazione verranno serviti 25 pranzi caldi ad anziani soli. L'assessore Biancalani: "L'obiettivo è combattere la solitudine di tante persone"

Un pasto in compagnia per gli anziani soli, dal 4 febbraio nei circoli Arci di Maliseti, Borgonuovo e Grignano parte un nuovo servizio finalizzato alla socializzazione di persone sa rischio marginalità. primo appuntamento a Borgonuovo. Un progetto portato avanti dall’Arci e dalla Caritas con la collaborazione di Conad e un finanziamento regionale di 20 mila euro e uno comunale di 45 mila. “Un’utenza diversa rispetto a quella che frequenta la mensa – ha spiegato l’assessore al sociale Luigi Biancalani – in questo caso ci rivolgiamo a persone che hanno una casa, ma sono sole: il pasto caldo è il mezzo per offrire loro l’opportunità di passare qualche ora della giornata in compagnia partecipando anche ad attività ricreative”. Nel pomeriggio infatti nei circoli ci sarà la possibilità di fare una partita a carte, giocare a tombola, fare la maglia o soltanto fare quattro chiacchiere.

Per accedere al servizio “C’è un pasto per te”, bisogna avere un Isee inferiore a 6.500 euro, essere anziani o madre con figli a carico, gli utenti verranno anche segnalati dalle parrocchie, dai centri di ascolto della Caritas e dai servizi sociali. “Abbiamo creato una rete – ha sottolineato Enrico Cavaciocchi presidente Arci Prato – che oltre a combattere la solitudine ha attivato un percorso contro lo spreco alimentare coinvolgendo la grande distribuzione, i negozi di vicinato e l’Emporio della Caritas che provvederà a ritirare e distribuire la merce”. I pasti verranno serviti tutti i giorni dalle 12,30 alle 13,30: il lunedì e il martedì al circolo di Borgonuovo, il mercoledì e il giovedì al Quinto Martini di Maliseti, mentre dal venerdì alla domenica funzioneranno le cucine del circolo Cherubini di Grignano. Per prenotare, i coperti a disposizione sono 25, si possono contattare i centri di ascolto della Caritas tutte le mattine dalle 9 alle 12,30, il numero verde dei servizi sociali 800922912 , il Circolo Arci “Quinto Martini”(via Montalese 338), oppure Giovanni Mosca (presidente) tel. 335 5770029 , Centro di Ascolto Caritas della Parrocchia “San Giovanni Battista”(via Montalese 387), aperto il giovedì dalle 9 alle 12

Borgonuovo:Circolo di Borgonuovo (via L. da Prato, 17) ,0574 29097 (orari: dalle 14 alle 22), oppure Dino Minervino (presidente) tel. 334 2727553

Centro di Ascolto Parrocchia “Gesù Divin Lavoratore”(via G. Donizetti 62), aperto il martedì dalle 18 alle 19.30 Centro di Ascolto della Parrocchia di San Paolo a Stagnana (via G. Carissimi 7), aperto il giovedì dalle 15 alle 16.30

Grignano: Circolo “B. Cherubini”(via O. Bambini 16), tel. 0574 633764 (dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 23, sabato e domenica dalle 9 alle 23), oppure Alessandro Venturi (presidente) 3351284041 Centro di Ascolto della Parrocchia “San Pietro” a Grignano(via di Grignano 1), aperto il martedì dalle 9 alle 11. “Nessuno verrà rimandato indietro – spiega la direttrice della Caritas Idalia Venco – il nostro obiettivo è proprio di accogliere le persone per aiutarle a non rimanere in casa. Un modo anche per monitorare giorno per giorno il loro stato di salute”.

La sperimentazione durerà sei mesi, con l’obiettivo di ampliarla a nuovi circoli e coprire l'intera città.



