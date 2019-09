16.09.2019 h 08:33 commenti

BuzziLab, striscione polemico per il primo giorno di scuola: "Incompetenti"

I ragazzi stamani hanno trovato ad attenderli la scritta posizionata sulla facciata: "130 anni di storia ed eccellenza rovinati dalla vostra incompetenza". Attesa per la decisione del preside che potrebbe revocare la sospensione dell'attività

Le polemiche legate alla vicenda del BuzziLab hanno caratterizzato anche il primo giorno di scuola, stamani lunedì 16 settembre, al Buzzi: gli studenti hanno trovato ad attenderli uno striscione messo sulla facciata dell'istituto di viale della Repubblica con scritto: "130 anni di storia ed eccellenza rovinati dalla vostra incompetenza". Non è chiaro se a metterlo siano stati i ragazzi delle Pagliette, visto che lo striscione non è firmato. Chi era davanti ai cancelli della scuola stamani ha parlato di un clima irreale, ben diverso da quello che ha caratterizzato gli scorsi anni, con il caos delle Pagliette per l'accoglienza delle matricole. Stamani, invece, regnava il silenzio e lo sbigottimento per una situazione che ancora sembra lontana da un chiarimento, nonostante il compromesso trovato la scorsa settimana che potrebbe portare alla revoca del provvedimento di sospensione dell'attività del BuzziLab. A quali condizioni, però, ancora non è chiaro.

Edizioni locali collegate: Prato

