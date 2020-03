02.03.2020 h 16:55 commenti

BuzziLab, sono 648 le firme sull'esposto di Astri. Ora sarà depositata alla Corte dei Conti

Successo dell'iniziativa voluta dall'associazione che ha sede a Montemurlo, mercoledì la documentazione sarà depositata anche alla procura di Prato. Il consigliere Innocenti: "Ora bisogna far ripartire il laboratorio anche sull'onda dell'interesse che abbiamo risvegliato in città e non solo"

a.a.

In poco meno di un mese sono state raccolte 648 firme e 54 lettere di sostegno all’esposto promosso dall'associazione Astri indirizzato alla Corte dei Conti per valutare eventuali responsabilità amministrative dovute alla chiusura del BuzziLab.Mercoledì 4 marzo l’avvocato, il legale scelto dall'associazione per portare avanti la battaglia, depositerà la documentazione sia alla Corte dei Conti sia alla procura di Prato, dove da tempo è stato aperto un fascicolo sul BuzziLab .“Sono orgoglioso – ha commentato l’avvocato - di aver potuto dare il mio contributo per cercare di fare chiarezza su questa spiacevolissima vicenda” .In attesa dei tempi della giustizia Astri annuncia che non si fermerà: “Siamo molto contenti dei risultati ottenuti sia per quantità sia per qualità visto che hanno firmato in modo trasversale politici, industriali, esponenti del mondo dell’artigianato e semplici cittadini- spiegaconsigliere dell’associazione – Ora però che abbiamo smosso le acque bisogna andare avanti e cercare di rimettere in piedi il laboratorio sia per gli studenti sia per le attività del distretto pratese”.Anche l'onorevole Giorgio Silli insieme al consigliere comunale della Lega Leonardo Soldi avevano presentato un esposto alla Corte dei Conti che potrebbe confluire nel fasciolo che contiene la documentazione di Astri.