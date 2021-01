18.01.2021 h 14:19 commenti

BuzziLab, ripartono i macchinari ma saranno utilizzati solo per la didattica e la ricerca

Il dirigente scolastico Alessandro Marinelli: "Il conto terzi per ora non riparte, vedremo in seguito se ci saranno le condizioni, ma sicuramente l'attività sarà legata alla formazione". Nessuna novità intanto sul fronte delle azioni legali

a.a.

Ripartono i macchinari del BuzziLab, ma saranno impegnati esclusivamente per fini didattici, di ricerca e di formazione. Nessuna prospettiva, invece, per il conto terzi intesa come attività rivolta alle aziende. Anche perché dopo oltre un anno dalla chiusura sarebbe molto difficile tornare ad essere competitivi sul mercato, inoltre bisognerebbe riattivare tutte le licenze necessarie per le certificazioni.Intanto tre docenti sono stati assegnati all'attività laboratoriale “E' partita l'attività di formazione dei docenti, ma per ora è prematuro parlare di attività conto terzi – spiega il dirigente Alessandro Marinelli – se ci saranno le condizioni verrà ripresa, ma sempre legata alla didattica”.I macchinari che erano in dotazione al BuzziLab verranno utilizzati per ricerche non solo finalizzati al tessile: “Abbiamo una tecnologia all'avanguardia – continua il preside – che è patrimonio della scuola, i macchinari non saranno ceduti a nessuno e saranno utilizzati in vari settori, siamo ad esempio in grado di fare le analisi del Dna e magari potremmo anche contribuire nella ricerca legata al Covid”. Per ora ipotesi, di sicuro invece c'è il rinnovo con la Regione per le analisi medicali e la scelta del Buzzi, come scuola di riferimento del territorio per Il polo tecnico professionale energia Toscana.“Abbiamo contatti anche con la facoltà di medicina di Firenze, stiamo lavorando a un progetto che prevede la condivisione delle nostre tecnologie, nella stessa logica di condivisione finalizzata alla didattica collaboreremo con le altre scuole toscane, questa volta per quanto riguarda l'energia. I nostri macchinari sono versatili”.Nessuna novità sul fronte delle azioni legali: la Corte dei Conti a cui si sono rivolti il consigliere comunale Leonardo Soldi e il deputato Giorgio Silli per valutare i presunti danni erariali dovuti alla chiusura del BuzziLab, e l’associazione Astri, per valutare l’esistenza di una responsabilità amministrativa ( leggi ), non si è ancora espressa.