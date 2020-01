31.01.2020 h 14:49 commenti

Buzzilab, anche Astri raccoglie le firme per presentare un nuovo esposto alla Corte dei Conti

Dopo l'iniziativa di Silli e Soldi si muove anche l'Associazione del tessile riciclato cercando di coinvolgere imprese cittadini insegnanti e docenti della scuola. Per ora accantonata la possibilità di una class action

e

a

a.a.

Dopo l’esposto alla Corte dei Conti presentato dal deputato di Cambiamo Giorgio Silli e dal consigliere comunale della Lega Leonardo Soldi ( leggi ) per presunti danni erariali dovuti alla chiusura del BuzziLab, anche l’associazione Astri, per il tessile riciclato, si muove promuovendo una raccolta di firme per chiedere alla Corte dei Conti di valutare almeno l’esistenza di una responsabilità amministrativa per “L’improvvisa e ingiustificata chiusura di un'eccellenza come il BuzziLab,” e una alla Procura della Repubblica di Prato, per valutare eventuali ipotesi di reato. Accantonata per adesso la possibilità di effettuare una class action ( leggi ).“Il rapporto fra i clienti e il BuzziLab – spiega l’avvocatodello studio legale TML che cura l’iter - difficilmente consente una tutela diretta in conseguenza della chiusura del laboratorio”.Astri cerca di coinvolgere, soprattutto per quanto riguarda l’esposto alla Procura presso la Corte dei Conti, l’intera città con una raccolta firme che durerà una settimana, dal 3 al 10 febbraio. L'obiettivo è quello di mettere in luce le reali responsabilità dovute alla chiusura del BuzziLab, ma anche riaccendere i riflettori sul danno d’ immagine e stima che però, secondo i promotori stessi, sarà difficile riuscire a quantificare e risarcire visto che sono coinvolti aspetti immateriali come la credibilità della scuola e dell'intero distretto.“Si tratta di un gesto che ha un grande significato - si legge nella nota che in queste ore sta girando fra imprenditori e associazioni - perchè è una presa di posizione concreta contro una serie di decisioni incomprensibili che hanno impoverito il distretto e un partner fondamentale come il BuzziLab. Ci auguriamo anche una presa di posizione bipartisan da parte della politica e una massiccia adesione da parte delle imprese, ma anche di genitori, insegnanti del Buzzi e cittadini che hanno a cuore la città di Prato”.Lunedì 3 e martedì 4 febbraio dalle 9,30 alle 19,30 presso lo studio legale TML, in piazza Europa 8, PratoVenerdì 7 febbraio dalle 10 alle 14 presso progetto Lana in via G. Di Vittorio 84, VaianoLunedì 10 febbraio dalle 10 alle 14presso Com.i.stra. in via Scarpettini 326,MontemurloPer le persone fisiche è sufficiente un documento di identità valido, mentre per le aziende deve firmare il legale rappresentante, l’iniziativa è carico di Astri