BuzziLab, niente più analisi: manca il personale per farle e il direttore che le firmi

La segreteria del laboratorio ha inviato una lettera a tutti i clienti annunciando che non accetterà nuovi ordini

Intanto Alessandro Vannini, consigliere uscente eletto fra i genitori del Consiglio d'istituto del Buzzi, ha chiesto una nuova convocazione entro il 6 dicembre per “Fare immediata chiarezza sulla situazione ormai irrecuperabile del laboratorio e quindi per attribuire le responsabilità oggettive del dissesto che si sta consolidando, in modo che siano resi evidenti le soluzioni a tutela dell'istituto”.

Sulla questione è intrvenuto anche il sindaco Matteo Biffoni che ha manifestato tutta la sua preoccupazione per la situazione, precisando ancora una volta che l'ammnistrazione non ha responsabilità in materia: "La delicatezza e la complessità della situazione che si è creata - ha spiegato - ha comportato degli inevitabili ritardi. Abbiamo detto più volte che non potevamo perdere il BuzziLab e la sua attività. Temo invece che ci siamo arrivati".

Niente più nuovi ordini per il BuzziLab. Con una lettera inviata ai clienti ieri, 28 novembre, il laboratorio annuncia “che è in fase di riorganizzazione interna a seguito di un nuovo assetto giuridico , pertanto non siamo in grado di accettare richieste di analisi”. La comunicazione porta la firma della segreteria tecnica e non del dirigente scolastico Alessandro Martinelli, quindi il laboratorio resta formalmente aperto.Una decisione che, a differenza di quanto si legge nella comunicazione, dipende invece dalla scadenza dei contratti dei dipendenti della cooperativa e della scuola che si concretizzeranno entro la fine di dicembre ( leggi ), quindi il personale non è più sufficiente per smaltire tutti i tipi di analisi richiesti. Inoltre a partire dal 1 dicembre diventano effettive le dimissioni del direttore Giuseppe Bartolini che firma i referti, ma ad oggi non è stato nominato il successore.Altro problema sono i tempi, nella lettera non si fa accenno a quando la situazione si sbloccherà. Resta poi la questione della Fondazione, stando a quanto annunciato mercoledì dalla consigliera Ilaria Bugetti ci vorrá almeno una settimana prima che la bozza sia pronta, poi deve essere approvata dal consiglio d'istituto che ha anche la facoltà di chiedere dei cambiamenti. Un iter che potrebbe durare diverse settimane e che potrebbe portare alla definitiva uscita dal mercato del laboratorio per quanto riguarda l'attività contoterzi.