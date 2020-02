21.02.2020 h 18:50 commenti

BuzziLab, naufraga l'ipotesi Fondazione. Il Consiglio d'Istituto boccia la proposta di statuto

A nulla sono serviti gli sforzi del preside Marinelli per far decollare il percorso messo a punto dalla Regione

Oggi pomeriggio, 21 febbraio, il Consiglio d'Istituto del Buzzi ha votato no all'ipotesi di creare un nuovo laboratorio con l'appoggio della Regione. A niente è valso il tentativo del preside Alessandro Marinelli di rilanciare l'azione proponendo modifiche sostanziali alla bozza di statuto della fondazione messa a punto dalla Regione. I rappresentanti del consiglio sono rimasti fermi nelle loro decisioni anche perché è apparso strano a tutti che si potesse aggiustare ciò che fino a poco tempo fa era dichiarato "immodificabile".

Al momento non ci sono le condizioni per ricostruire una storia di eccellenza internazionale distrutta in 4 mesi. Manca il personale e le certificazioni per farlo e probabilmente anche l'atmosfera giusta. La scuola vuole ripartire da un semplice uso didattico dei macchinari del Buzzilab. Poi, tra un po' di tempo, forse anni, si vedrà. Sulla carta è un "per ora no". Nella pratica suona come un "no per sempre".

A questo punto acquisiscono ancora più forza gli esposti alla Corte dei Conti per possibile danno erariale che la repentina sospensione delle attività del Buzzilab prima e la chiusura totale poi hanno provocato alla scuola. Il primo esposto è già depositato ed è firmato dal deputato di Cambiamo Giorgio Silli e dal consigliere comunale della Lega, Leonardo Soldi. Il secondo è promosso da Astri e chiuderà la sottoscrizione pubblica il prossimo 28 febbraio.

La prima a commentare la notizia è la consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti, che ha tentato di risollevare le sorti di questa realtà facendo da anello di congiunzione tra la Regione e la scuola: "Comprendo e rispetto la prudenza e l'autonomia del consiglio d'istituto. In attesa di vedere la delibera, mi viene spiegato che è stato scelto un percorso a step, quindi prudente per provare a ripartire. Continueremo a rimanere a disposizione se la scuola lo vorrà, seguendo gli step, con la speranza che davvero possa ripartire qualcosa. Il valore di questo laboratorio sia per la scuola che per tutto il distretto rimane a mio avviso strategico e coinvolgendo anche le associazioni di categoria dovremmo passo dopo passo non perdere questa esperienza".

Al consigliere Leonardo Soldi brucia ancora il mancato dibattito sull'argomento nel Consiglio di ieri e la scelta del sindaco di non firmare l'esposto: "È grave che il sindaco abbia fatto di tutto per non condannare ufficialmente quanto fatto dall’attuale dirigenza del Buzzi. Per noi era già chiaro quello che purtroppo sarebbe stato l’esito finale, il Buzzi lab è morto, se rinascerà potrà farlo a questo punto solo con un azionariato diverso da quello pubblico. Dunque dubito che si tratterà di una fondazione, piuttosto più probabile una società di soli privati, col solo scopo del lucro. Essa potrebbe acquisire il patrimonio fisico del laboratorio a patto che riesca a recuperare quello umano, ben più importante".

Il collega Claudiu Stanasel chiede la testa del preside: "E' giunto il tempo che chi ha portato a questo disastro per la nostra città paghi le conseguenze e venga immediatamente licenziato il dirigente scolastico, principale autore e colpevole di tutto ciò. Avremmo desiderato che il Partito Democratico si fosse mosso unitariamente, mettendo da parte le solite diatribe interne, schierandosi sin dall’inizio contro la scelta del preside che ha portato a questo disastro"

E.B.

Finisce dentro un cassetto l'idea di risuscitare il Buzzilab attraverso una fondazione, chiuso definitivamente lo scorso dicembre per trovare una veste giuridica adeguata alla nuova normativa sui laboratori conto terzi delle scuole.