BuzziLab, le aziende del tessile riciclato sul piede di guerra. Astri dà mandato ai legali per una causa collettiva

Riunisce 170 aziende che operano nel settore del riciclato. Il vice presidente Guerri: "Siamo orfani di una struttura che stava contribuendo al rilancio del distretto tessile. Un danno incalcolabile"

Dopo la richiesta di dimissioni del preside del Buzzi Alessandro Marinelli, portata avanti dagli ex allievi ( leggi ), ora anche le aziende sono sul piede di guerra. In particolare Astri, associazione che riunisce 170 imprese del tessile riciclato, è rimasta "orfana" di una serie di servizi fondamentali per dare nuova vita al riutilizzo dei materiali. Le contestazioni sono più che concrete: si ipotizza una via legale per risarcire i danni che ha comportato la repentina chiusura del BuzziLab, decisa dal preside in attesa di dare una forma giuridica corretta al laboratorio. Un pool di avvocati sta studiando la soluzione migliore, che potrebbe prendere corpo già dalle prossime settimane.“Vogliamo i nomi e i cognomi – spiegatesoriere di Astri – di chi ha sbagliato e si è permesso di chiudere una struttura che ha 130 anni. Un atto intollerabile che potrebbe essere stato, il condizionale è d’obbligo, un attacco mirato al nostro distretto. Nella causa potrebbero essere coinvolti anche gli studenti visto che i 7 milioni di euro fatturati dal BuzziLab venivano riversati sulla scuola”.Quantificare il danno che le aziende del riciclato hanno subito è molto difficile anche se le somme ipotizzate sono astronomiche. Di sicuro è venuto a mancare un supporto tecnico fondamentale: “Ci siamo trovati orfani di un istituto che ha avuto un ruolo fondamentale per il riciclato – spiegavicepresidente di Astri - trasformandolo in un elemento vincente nell’ottica della sostenibilità. Prato ricicla da 200 anni, ma oggi le norme sono cambiate e il laboratorio ci ha permesso di agire nella legalità”.L’Associazione Tessile Riciclato Italiana, diversi mesi fa, aveva siglato un protocollo d’intesa insieme al BuzziLab, a Confindustria Toscana Nord e al Consorzio Cid per dare un fondamento scientifico alle richieste “pratese” a livello normativo e sul mercato per valorizzare il settore.Era in corso al laboratorio un’importante attività di indagine con l’analisi di diversi campioni di materiali, che avrebbe dovuto portare all’elaborazione di una PRSL per il settore. Il BuzziLab stava anche portando avanti un lavoro che è entrato a far parte di un dossier che è stato presentato alla Commissione Europea per chiedere la revisione di un regolamento che dal febbraio 2021 imporrà alcune restrizioni chimiche impossibili da raggiungere per i prodotti riciclati.Intanto si aspetta l’8 gennaio data di convocazione del consiglio d’istituto del Buzzi per la presentazione della bozza dell Fondazione che dovrebbe gestire anche il laboratorio contoterzi. All’incontro parteciperà la consigliera regionale Ilaria Bugetti, che ha seguito l’iter per la Regione, e il dirigente dell’ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia.Ma intanto iniziano anche a sollevarsi voci contrarie alla costituzione della Fondazione. “Ormai è tardi spiegamembro del consiglio d’istituto fino allo scorso novembre - il laboratorio è chiuso e creare una fondazione sarebbe un impegno economico per la scuola troppo gravoso, visto che non ci sono più entrate”.Vannini, che comunque è stato invitato alla riunione del prossimo consiglio, è critico anche per quanto riguarda lo statuto che presenta alcune criticità. “Dalla gestione del laboratorio – continua - sarebbe escluso il personale non docente, cosa che prima non avveniva, inoltre i consiglieri sono solo due. Troppo pochi a fronte del capitale messo dall’istituto. Infine si dovrebbe chiudere definitavamente la succursale lombarda dove lavorano altri dipendenti”. Nella bozza dello statuto anche un’inesattezza: si parla di locali della scuola, ma in realtà l’istituto è del Comune ed è stato ceduto alla Provincia che gestisce le scuole superiori.