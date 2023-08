11.08.2023 h 14:50 commenti

Buzzilab, la Corte dei Conti condanna l'ex preside a pagare oltre un milione di euro. Assolti gli altri imputati

Sotto accusa la gestione dei conti e la ripartizione del fatturato tra personale del laboratorio e scuola. I giudici hanno definito l'attività conto terzi, il cui fatturato in pochi anni è passato da meno di un milione di euro a più di 6, "una vera e propria impresa". Il laboratorio fu chiuso a settembre 2019 per problemi di natura giuridica



L'ex preside dell'istituto Buzzi, Erminio Serniotti, è stato condannato a pagare un milione 155mila euro al ministero dell'Istruzione. Lo ha deciso la Corte dei Conti che ha messo la parola fine al primo grado di giudizio del procedimento sulla gestione dei fondi del BuzziLab, il laboratorio conto terzi la cui attività fu sospesa a settembre 2019 e in seguito definitivamente azzerata per problemi di natura giuridica. Assolti il direttore del laboratorio, Giuseppe Bartolini, il responsabile del Reparto tecnologico, Paolo Borgiotti, e il direttore dei Servizi generali amministrativi, Manuela Marradi.La procura contabile aveva quantificato in quasi 7 milioni e mezzo il danno erariale prodotto tra il 2014 e il 2019, rideterminato in poco più di 4 dai giudici, e “derivante dalla non corretta gestione dei fondi” provenienti dal Buzzilab. Una cifra ricavata da un'indagine della guardia di finanza chiamata a passare in rassegna bilanci, contratti, gestione e rapporti economici tra la scuola e il laboratorio e tra il laboratorio e il personale incaricato del lavoro conto terzi.Laboratorio tra i più importanti e avanzati per le analisi chimiche e la valutazione dei materiali tessili e provvisto di certificazioni di qualità che avevano aggiunto nomi prestigiosi al portafoglio clienti, il BuzziLab è stato – va detto – la fortuna dello storico istituto pratese perché ha prodotto tanta ricchezza che in parte è finita nelle casse della scuola ma – dicono oggi i giudici – ne poteva finire di più se i conti fossero stati gestiti in altro modo.A raccontare l'ascesa del laboratorio sono i dati oggettivi: un fatturato passato tra il 2011 e il 2018 da meno di un milione di euro a più di 6; un esercito di studenti passato da un migliaio nel 2011 a 2.100 nel 2018. Una cornice bellissima ma – stando alla sentenza della Corte dei Conti – con un contenuto con più di qualche irregolarità. L'accusa ha puntato sulla gestione dei conti della scuola e di quelli del laboratorio la cui attività conto terzi, col passare del tempo, era diventata preponderante rispetto a quella didattica. In particolare, nel mirino è finita la ripartizione del fatturato stabilita da una delibera del Consiglio d'istituto: il 45 per cento del fatturato incassato assegnato al personale scolastico impegnato nel laboratorio (ma la norma stabilisce il 40 per cento degli utili) e il 55 per cento alla scuola. Un'altra delibera ripartiva invece le percentuali destinate ai vari ruoli: “il 3,42 percento del fatturale mensile lordo incassato al dirigente scolastico nella sua qualità istituzionale di responsabile dell'amministrazione del conto terzi del laboratorio, il 10,08 al personale tecnico, ausiliario e amministrativo, il 31,50 ai docenti. Giusto un esempio per spiegare la forbice: nel 2015 l'utile è stato di un milione 600mila euro, l'importo erogato di quasi un milione 100mila euro a fronte di un importo spettante di 644mila euro.Percentuali che, con l'aumento del fatturato, hanno prodotto importi via via più alti tanto che nel 2017 la Ragioneria territoriale mise gli occhi sulle cifre e interessò la procura della Corte dei Conti, mentre qualche tempo dopo fu la Direzione scolastica regionale a svolgere un'ispezione nella scuola e poi ad inviare le risultanze ai magistrati contabili. A parte le sottolineature sui compensi ai dipendenti pubblici per attività extra e sul tetto massimo previsto, è stato conteggiato il danno – giusto ricordare che siamo al primo grado del giudizio contabile – patito dalla scuola perché se è vero, come hanno detto le difese, che c'è un principio di 'utilitas' (“i proventi economici derivanti alla scuola all'attività conto terzi), è anche vero, come hanno detto i magistrati, che “altro non sono che il risultato economico dell'attività spettanti alla scuola per forza delle disposizioni normative che regolano la materia” e che, nel caso del Buzzi, “alla scuola sarebbero spettate entrate in misura maggiore rispetto a quelle riconosciutele”. Ecco qui il danno: minori entrate economiche frutto della distribuzione di denaro al personale destinatario di “emolumenti eccedenti a quanto dovuto di diritto”.Respinta anche la tesi difensiva secondo la quale “la scuola Buzzi, grazie ai proventi del conto terzi, si sia potuta fornire di macchinari di ultima generazione valevoli a dare ulteriore impulso a quella che ha assunto i caratteri di una vera e propria impresa” definita anche “vera e propria deviazione strutturale dell'impianto organizzativo dei suoi fini”. E ancora: “Si tratta di profili estranei al fine di didattica e formazione, peraltro si ricava dagli atti che non fosse consentito agli studenti l'utilizzo di tale strumentazione”.Accolta invece la sottolineatura fatta dalla difesa di Serniotti e relativa alla “persistente inerzia degli uffici dell'amministrazione scolastica e della Ragioneria territoriale che avrebbero dovuto e potuto riscontrare le anomalie dei redditi di alcuni dipendenti della scuola Buzzi ben prima del 2017”. Un punto a favore dell'ex preside tradotto in una riduzione del 30 per cento (poco meno di 500mila euro) del danno da rifondere.