BuzziLab, l'inchiesta va avanti: acquisite le delibere della scuola con la ripartizione degli utili

Il fascicolo sul laboratorio, ancora senza ipotesi di reato, è stato assegnato ai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli. Occhi puntati sulle delibere che hanno fissato i criteri per la distribuzione dei soldi tra professori e tecnici impiegati nel laboratorio

Il fascicolo sul BuzziLab, il laboratorio di analisi dell'istituto Buzzi, è passato dalla scrivania del procuratore Giuseppe Nicolosi a quelle dei sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli. Era e resta al momento un modello 45, cioè un fascicolo contenente atti che non costituiscono reato, ma le carte aumentano giorno dopo giorno e non sono più solo quelle scaturite dal lavoro fino ad ora fatto dalla guardia di finanza su mandato della Corte dei Conti. Tra le tante, un passaggio della relazione della Finanza che fa riferimento a due delibere di istituto con le quali sono stati fissati i criteri di distribuzione degli utili tra professori e tecnici impiegati nel laboratorio.Tre le domande: quelle delibere sono legittime? Su quali basi sono stati scelti i criteri e a cosa sono stati ancorati? Le risposte della procura arriveranno quando sarà stata analizzata tutta la vicenda e saranno state esaminate nel dettaglio le due delibere che ad ora sembrano il punto focale dell'inchiesta, e quando sarà stata studiata la normativa che prevede per realtà come il BuzziLab una qualificazione giuridica diversa da quella della scuola nella quale sono inserite.E' stato il nuovo preside Alessandro Marinelli a sospendere due settimane fa l'attività del laboratorio che è ripresa solo ieri quando è stato scelto di lavorare alla costituzione di una Fondazione per la gestione del BuzziLab. E' la stessa soluzione alla quale per mesi ha lavorato alla zitta l'ex preside Erminoo Serniotti, soluzione che però ha sbattuto contro le limitazioni poste dall'Ufficio scolastico regionale che avallava sì la Fondazione ma del Terzo settore, scelta che avrebbe ristretto l'attività commerciale che in questi anni ha fatto crescere il fatturato del laboratorio portandolo da meno di un milione a oltre sei. Un aumento vertiginoso dovuto alle commesse importanti ricevute da clienti di grande fama che hanno affidato l'analisi della composizione di tessuti e accessori moda al BuzziLab.Il preside ha firmato un decreto che rimette in moto il laboratorio e riassegna gli incarichi al personale, compreso il direttore Giuseppe Bartolini il cui compenso lordo per almeno due anni ha superato la soglia massima dei 240mila euro prevista per i dipendenti pubblici. Il superamento ha di fatto ha determinato l'avvio dell'inchiesta della Corte dei Conti e ora è diventato un capitolo da approfondire anche per i sostituti Gestri e Boscagli. Si tratta di capire se il compenso derivante dalle attività del BuzziLab sia da considerare accessorio, aggiuntivo, cioè, alla funzione di docente oppure no. L'Ufficio scolastico regionale ha messo gli occhi su queste cifre e forse anche da qui la decisione di non dare il via libera alla fondazione nella modalità proposta dall'ex preside.