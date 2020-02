10.02.2020 h 16:35 commenti

BuzziLab, l'esposto alla Corte dei Conti arrivato a 500 firme. Anche le associazioni di categorie lo sottoscrivono

Soltanto nella giornata di oggi in 250 hanno aderito all'iniziativa dell'associazione Astri tra cui Confindustria Toscana Nord, Cna e Confartigianato che però formalizzeranno il loro impegno nei prossimi giorni

Raggiunta e superata quota 500 per le firme raccolte a sostegno dell’esposto alla corte dei conti, promosso dall’associazione Astri, per individuare eventuali responsabilità per la chiusura del BuzziLab, tra questi anche Confindustria Toscana Nord, Confartigianato e Cna, che però, formalizzeranno la firma il prossimo 20 febbraio.

Nella mattina di oggi, 10 febbraio, alla sede di Comistra che ha messo a disposizione gli uffici per sostenere l’iniziativa, 250 persone hanno atteso pazientemente il proprio turno tra loro anche l’ex sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini, tanti dipendenti delle aziende tessili del distretto, il capogruppo del Pd di Montemurlo Manuel Fava e Peter Zedda presidente dell’associazione Iwta che ha sede a Biella. Ha firmato anche il vicepresidente del Consiglio comunale di Prato Claudiu Stanasel della lega. Lo stesso Staansel aveva presentato con il collega di partito Leonardo Soldi un documento per impegnare il sindaco Matteo Biffoni a firmare l'esposto a nome del Comune.

“Siamo riusciti a smuovere tantissime persone in modo trasversale– ha sottolineato Sauro Guerri vicepresidente di Astri – bastava una sola firma ma con questo successo possiamo dire che il distretto si è mosso e non è stato fermo. Purtroppo continua a mancare la parte politica”.

Nonostante i numeri ottenuti la raccolta firme continua ad andare avanti probabilmente tramite posta elettronica, ma le modalità sono ancora da perfezionare. “Sono stato fra i primi a venire questa mattina – ha spiegato l’ex sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini – perché credo nell’importanza dell’istituto scolastico e nel ruolo fondamentale che il laboratorio ha all’interno del distretto pratese. Si poteva trovare una soluzione, ne sono convinto.”

"Questa è una battaglia per l’identità della nostra città - dice invece Claudiu Stanasel - visto che a essere stato colpito ed annichilito è un simbolo di Prato, come è sempre stato il BuzziLab e non possiamo ne dobbiamo permettere che questo fatto resti impunito. Ritengo necessarie le dimissioni immediate da parte dell’attuale preside del Buzzi con tanto di scuse a tutta la cittadinanza per aver causato alla nostra città un danno incalcolabile".

Intanto però il laboratorio è chiuso ufficialmente da oltre un mese e mezzo, le aziende hanno trovati altre strutture a cui rivolgersi, ma la questione della nuova stesura del protocollo Rich rimane ancora in sospeso. “Tutta l’attività di studio fatta da Bartolini – ha spiegato Fabrizio Tesi presidente di Comistra – è stata depositata a Bruxelles, ma ora ci manca un tecnico che possa rappresentarci all’interno dei tavoli internazionali dove si gioca il futuro del tessile riciclato”.



