07.01.2020

BuzziLab, il Consiglio d'Istituto vota lo statuto della Fondazione (che non è molto diverso dalla bozza Serniotti)

La riunione convocata per domani alla presenza di un rappresentante dell'ufficio scolastico toscano e della consigliera regionale Ilaria Bugetti, che ha studiato una mossa per riattivare subito il laboratorio

Domani, 8 gennaio, sarà presentato al Consiglio d'istituto del Buzzi, lo statuto della fondazione creata dalla Regione e dalla scuola per gestire con il Pin il laboratorio chimico e l'attività contoterzi sulle ceneri dell'ormai defunto Buzzilab, fiore all'occhiello del distretto tessile pratese a livello europeo messo al palo dall'incapacità dimostrata dalla dirigenza scolastica di garantirne la continuità nella fase di costruzione della veste giuridica appropriata prevista dalla nuova normativa sui laboratori contoterzi.

Saranno presenti un rappresentante dell'ufficio scolastico toscano e la consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti, che sta seguendo la fase di "nuova vita" della struttura. Proprio Bugetti porterà all'attenzione dei presenti una proposta frutto di un accordo tra gli stessi promotori della fondazione (Regione, Scuola e Pin): riattivare il Buzzilab in attesa che il procedimento di costruzione del nuovo ente sia completato e abbia gli accreditamenti necessari per svolgere l'attività contoterzi. Tale possibilità avrebbe la copertura "legale" perché il procedimento di nascita della Fondazione è già instradato con l'approvazione della Regione, fa perno sulla logica "dell'altrimenti il danno sarebbe maggiore" e punta come attività prevalente su innovazione e ricerca.

Domani sapremo come il Consiglio d'istituto accoglierà questa proposta ma va detto che la riattivazione del Buzzilab comporta una ripartenza da zero a cominciare dal personale da impiegare. E comunque se questo principio è valido a livello legale, ci chiediamo perché non sia stato applicato sei mesi fa quando il precedente preside, Erminio Serniotti e gli esperti da lui incaricati, avevano definito statuto e regolamento della fondazione che avrebbe rilevato il Buzzilab.

Notizie di Prato infatti, ha potuto visionare sia la bozza dello statuto e l'atto istitutivo dell'attuale fondazione che quelli dell'ipotesi Serniotti. Ci sono delle differenze ma non tali da giustificare la chiusura e la distruzione del Buzzilab. Tra queste spiccano la presenza della Regione e il continuo sottolineare l'assoluta estraneità allo svolgimento dell'attività economico-imprenditoriale, cosa che peraltro non è indicata neanche nella bozza Serniotti

All'ufficio scolastico regionale sarebbe bastato lavorare sulla bozza Serniotti e apportare le modifiche ritenute necessarie per arrivare al traguardo. Il tutto senza sospendere e poi chiudere il Buzzilab. Il perché si sia preferito far morire tutto salvo poi cercare di recuperare fuori tempo massimo, è una domanda che ancora non ha una risposta.

E.B.