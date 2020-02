03.02.2020 h 13:52 commenti

BuzziLab, i big dell'industria firmano l'esposto di Astri alla Corte dei Conti

Già dalle prime ore della mattina in tanti fra imprenditori, presidenti di associazioni e anche privati cittadini, per un totale di circa 60 persone, hanno firmato il documento. C'è tempo fino a metà febbraio, i promotori hanno posticipato di una settimana i termini per aderire

a.a.

L’appello dell’Associazione Astri a firmare, questa mattina 3 febbraio, l’esposto alla Corte dei Conti per valutare eventuali responsabilità amministrative dovute alla chiusura del BuzziLab ( legg i), è stato raccolto da imprenditori, presidenti di associazioni e anche privati cittadini.Già dalle 9,30 è iniziato il via vai nelle sedi in cui si poteva firmare. Tra i primi, oltre naturalmente ai promotori dell’iniziativa, anche gli imprenditori Franco Bini, Riccardo Matteini che da anni è fuori dal sistema di Confindustria, Riccardo Marini, Roberto Sarti, Stefano Betti nella duplice veste di imprenditore e di presidente di PratoFutura e Giuseppe Moretti presidente dell’associazione ex allievi del Buzzi. A fine mattinata sono state circa una sessantina le adesioni.“Visto il movimento che si è creato – ha spiegatoconsigliere di Astri – e anche per dare la possibilità a chi in questi giorni è impegnato nelle fiere di settore fuori Prato, posticiperemo di una settimana la chiusura della raccolta firme. Sarebbe molto importante che firmassero, in modo bipartisan anche gli esponenti politici a partire dal Consiglio comunale”.Un invito da cui però, il sindacomantiene le distanze. “Un’iniziativa importante e lodevole- ha spiegato – i consiglieri decideranno come meglio credono. Come amministrazione non possiamo delegare la questione ai tribunali, abbiamo contattato il ministro della Pubblica Istruzione e ho anche parlato con l’ufficio scolastico regionale e con il preside del Buzzi, per cercare di trovare una soluzione per far ripartire il BuzziLab. Dopo ci occuperemo di chi ha sbagliato”.