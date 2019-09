23.09.2019 h 17:33 commenti

BuzziLab, gli Industriali: "Un laboratorio a mezzo servizio non è strategico per il distretto"

Gli imprenditori di Sistema Moda sono preoccupati dopo la riapertura a scartamento ridotto decisa dalla scuola. Cavicchi: "Rischiamo di perdere il supporto scientifico su temi strategici come la sostenibilità e la rigenerazione delle fibre"

Gli industriali della sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord chiedono una riapertura del Buzzilab a tempo pieno e non ai minini termini, come di fatto avviene da lunedì 16 settembre ( leggi ) quando il preside Alessandro Marinelli ha ritirato la delibera che aveva sospeso l'attività come chiesto dall'Ufficio scolastico regionale, ripristinando però l'attività solo per la didattica.."Un'attività ridotta a poche ore settimanali – secondo gli industriali - non può svolgere quel ruolo strategico per il distretto che, dal punto di vista delle imprese, rappresenta un valore fondamentale. Serve che, le soluzioni individuate, possano tradursi presto in azioni concrete e portino all'effettivo ripristino della piena funzione del laboratorio. Nel frattempo, è importante che si trovi una soluzione ponte che salvaguardi quel che rimane dell'attività e della sua credibilità e affidabilità nei confronti della committenza, che si identifica con quella del distretto e con il distretto stesso".Rammarico e preoccupazione, nella nota degli Industriali, ma nessun commento rispetto alla posizione di singole persone né alle eventuali irregolarità che possano essersi verificate, portando alla decisione del preside e attualmente oggetto di un'inchiesta della magistratura.Gli industriali offrono la massima disponibilità a collaborare, anche attivando esperti in grado di trovare le soluzioni giuridicamente più idonee, per ripristinare una situazione di effettiva funzionalità di BuzziLab, secondo quanto emerso dal vertice a Firenze che ha indicato la strada della Fondazione per uscire dall'impasse."I laboratori privati operanti nel distretto - ha commentato il presidente della sezione Sistema moda- sono delle realtà di grande valore e di assoluta eccellenza; tuttavia un laboratorio annesso a una scuola prestigiosa come il Buzzi ha svolto un ruolo del tutto particolare, funzionale soprattutto, dal punto di vista del supporto di dati scientifici, a temi strategici per il distretto come la sostenibilità e la rigenerazione delle fibre".