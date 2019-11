27.11.2019 h 12:26 commenti

Buzzilab, Fondazione quasi pronta ma intanto si dimette il direttore e scadono tutti i contratti

Il laboratorio dopo le vacanze di Natale rischia di ripartire senza personale. Il professor Bartolini lascia dal 1 dicembre. Ieri consiglio d'istituto con la consigliera regionale Ilaria Bugetti che ha fatto il punto della situazione

Dopo le vacanze di Natale il Buzzilab potrebbe riaprire senza più personale. Giuseppe Bartolini ha ufficializzato le sue dimissioni come direttore del laboratorio a partire dal prossimo 1 dicembre, mentre per i dipendenti della Cooperativa i contratti di lavoro scadono il 6 dicembre e per gli altri il 31. Tutto questo mentre c'è un timido segnale di ripresa del lavoro.

Intanto anche la Regione ha quasi concluso l'iter della bozza legale che porterà alla realizzazione della Fondazione. A fare il punto della situazione la consigliera regionale Ilaria Bugetti invitata dal dirigente scolastico Alessandro Marinelli al consiglio d'istituto che si è tenuto ieri 26 novembre. Seduta pubblica a cui però non è stata ammessa la stampa, nonostante la convocazione fosse stata pubblicata sul sito della scuola. Un atteggiamento, quello di non volersi confrontare con i giornalisti, che il dirigente scolastico continua caparbiamente a mantenere, alimentando un clima di diffidenza.

“Entro dieci giorni – ha annunciato Bugetti - la bozza sarà pronta, poi verrà sottoposta al consiglio d'istituto a cui spetta l'approvazione finale del documento”. In una prima fase, secondo quanto spiegato da Bugetti saranno coinvolte soltanto la Regione e la scuola. “Con questa operazione certifichiamo l'ottimo lavoro fatto dall'Istituto Buzzi che ha sempre mantenuto un rapporto forte con il territorio, fornendo personale qualificato alle imprese, ma anche creando una realtà importante come il laboratorio. Certifichiamo anche un modello scolastico unico in Italia”.

E proprio il Buzzilab sarà oggetto del secondo steep del percorso che però procede in parallelo con il primo. “La Fondazione – ha spiegato la consigliera regionale – assegnerà a un ente terzo la gestione del laboratorio per quanto riguarda la parte imprenditoriale. Le modalità sono affidate all'ufficio regionale scolastico da cui la scuola dipende, ma si potrebbe arrivare a una prima bozza entro poche settimane”.

E proprio su questo punto sono nate le perplessità del Consiglio d'istituto. I presenti hanno chiesto maggiori ragguagli su come verranno assunti i nuovi tecnici, chi pagherà gli stipendi e soprattutto chiedono che la scuola mantenga la quota maggioritaria in modo da ridistribuire gli utili all'interno dello stesso istituto. Con il consiglio di istituto di ieri, a cui hanno partecipato soltanto una parte dei nuovi membri eletti scelti, si è fatta un po' di chiarezza ma la sensazione del consiglio è che si sia perso tempo prezioso e difficilmente si riuscirà a tornare ai vecchi splendori, anche perchè nel frattempo il conto dell'istituto scolastico è paragonabile a quello di una qualsiasi scuola italiana che quindi non è più in grado di pagare dipendenti extra e ampliamenti della scuola.

a.a.