BuzziLab è corsa contro il tempo, tra le opzioni sul tavolo anche quella del Pin

L'incontro tra il sindaco Biffoni e il preside dell'istituto tecnico industriale di viale della Repubblica si è chiuso con l'impegno di verificare la fattibilità di alcune soluzioni tra cui quella dell'utilizzo del consorzio universitario di piazza Ciardi

E' una vera e propria corsa contro il tempo quella che istituzioni e mondo dell'imprenditoria stanno mettendo in campo per salvare il Buzzilab, il laboratorio contoterzi dell'istituto tecnico industriale Buzzi la cui attività è stata sospesa in autotutela dal nuovo preside, Alessandro Marinelli, in esecuzione a una richiesta di messa in regola da parte dell'ufficio scolastico regionale. Comune, Regione, Provincia, Confindustra e naturalmente la stessa scuola, sono a lavoro per trovare la soluzione ottimale che conferisca a questo centro di eccellenza nazionale, la veste giuridica appropriata, un bilancio separato da quello dell'istituto tecnico e il ritorno all'interno dell'attività didattica come previsto dalla legge recentemente modificata. L'interesse è generale e va oltre la specifica competenza perchè ritardare troppo la riattivazione del laboratorio significa perdere commesse importanti con i grandi nomi della moda, un servizio prezioso per il distretto tessile e un prestigio che va oltre i confini regionali.

Stamani, 5 settembre, il preside ha incontrato il sindaco Matteo Biffoni e il presidente di Sistema Moda per Confindustria Toscana Nord, Andrea Cavicchi. "C'è piena disponibilità da parte di tutti di lavorare insieme per trovare una strada comune che definisca la soluzione migliore. - afferma Marinelli - Ognuno per parte propria dovrà configurare bene quanto di competenza. Ci riaggiorneremo subito dopo". Il ruolo del sindaco Matteo Biffoni più di altri, è centrale perchè l'immobile è del Comune. Al termine dell'incontro il primo cittadino non esclude nulla ma le ipotesi in campo sono tutte da verificare in termini legali e sulla tempistica. "Presto e bene" è un'accoppiata difficile da azzeccare soprattutto quando ci sono molti interessi in campo e complesse norme da rispettare. L'idea principe è quella di una fondazione oppure di una società privata partecipata da vari enti, pubblici e privati. In entrambi i casi ci vuole tempo e non è detto che la parte pubblica possa fare quel passo. Si potrebbe mettere in campo un ente già esistente con forti attinenze al tipo di attività che vengono svolte al Buzzilab. Tra questi primeggia il Pin srl, il consorzio partecipato anche dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio che permette a Prato di avere corsi universitari e di alta formazione e che ha già laboratori conto terzi.

Una soluzione su cui si avranno maggiori certezze nei prossimi giorni dopo le dovute verifiche. L'assessore regionale Stefano Ciuoffo si chiede se fosse davvero così necessario sospendere l'attività ma sottolinea che in ogni caso la Regione è pronta a fare la propria parte per sostenere la soluzione del problema. Il fattore tempo è fondamentale: "Ho l'obbligo - spiega Ciuoffo - di revocare o di chiedere la restituzione dei finanziamenti regionali che abbiamo dato per apparecchi e strumentazioni se non vengono rispettati gli impieghi quinquennali. Spero che questo periodo sia breve e non infici niente".

Anche il presidente della Provincia, Francesco Puggelli, esprime piena disponibilità alla risoluzione del problema e non è da meno il mondo imprenditoriale che ha risposto velocemente in modo positivo e già in tanti, da Prato e da Firenze, sono pronti ad aderire a un eventuale nuovo ente consortile.

I sindacati da parte loro stanno monitorando la situazione a tutela del personale che opera all'interno di quel laboratorio. Il problema non è tanto dei trenta tecnici con contratto della scuola, comunque salvaguardati, quanto degli esterni che sarebbero alcune decine. "Stiamo verificando tutto - afferma Filomena Di Santo della Cgil Scuola - a tutela di chi opera in questa realtà fiore all'occhiello della città. Ci auguriamo che lo stop duri il meno possibile proprio per ciò che Buzzilab rappresenta per tutti noi".

Infine la beffa. Lunedì prossimo l'eccellenza pratese sarà protagonista su Rai Tre della puntata di Presa diretta dedicata all'ecologia. Il professor Giuseppe Bartolini, luminare della chimica e referente di Buzzilab, parlerà del rivoluzionario progetto Detox per la costruzione di una filiera tessile ecocompatibile e salubre che ha come perno centrale proprio il laboratorio del Buzzi. Un'ulteriore conferma del ruolo pubblico che riveste e del prestigio di cui gode oltre i confini locali.

