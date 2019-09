21.09.2019 h 17:53 commenti

BuzziLab, drastica riduzione d'orario per lo staff: a picco la richiesta di analisi

La lettera d'incarico firmata dal preside Marinelli prevede un incarico di tre ore settimanali per il direttore Bartolini e sei per gli altri due insegnanti, tre ore giornaliere per i tecnici. In media vengono richieste dieci consulenze al giorno contro le 1.500 del passato



Drastico calo delle analisi affidate al BuzziLab. Nella prima settimana di riapertura ( leggi ) si è passati dalle 1.500 al giorno registrate prima della chiusura dello scorso 4 settembre, alle attuali 10, una mole di lavoro in linea con le nuove regole d'ingaggio dello staff stabilite dal dirigente scolastico Alessandro Marinelli.

Giuseppe Bartolini, quindi, è tornato al lavoro e continua a mantenere il titolo di direttore del laboratorio ma con un incarico di tre ore settimanali che è stato calibrato al suo contratto di insegnamento part time. Gli altri due docenti, che hanno invece un contratto a tempo pieno, saranno impegnati per sei ore a settimana all'interno del laboratorio, mentre per i tecnici la presenza è di tre ore giornaliere. Un inquadramento che è allineato al contratto nazionale degli insegnanti. Una nuova organizzazione, dunque, che riporta il BuzziLab nell'ambito dei laboratori scolastici con una funzione fondamentalmente didattica; in quest'ottica le analisi dei tessuti potrebbero essere affidate agli stessi allievi della scuola con la supervisione degli insegnanti e dei tecnici di laboratorio. Scelta che potrebbe dare l'addio definitivo a collaborazioni con il tribunale per le perizie utilizzate in fase processuale.

