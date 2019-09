Il sindaco Matteo Biffoni è intervenuto oggi in commissione Controllo e garanzia presieduta dal leghista Leonardo Soldi, per il ruolo di coordinamento che ha assunto nel mettere attorno a un tavolo enti pubblici, scuola e categorie economiche con l'obiettivo di arrivare alla creazione di una fondazione no profit per regolare le attività del Buzzilab. Impegni concreti che hanno portato il preside Marinelli a revocare la chiusura del laboratorio. Il primo cittadino ha annunciato che nei prossimmi giorni incontrerà nuovamente il preside Marinelli per fare il punto della situazione. La speranza è di un ritorno alla normalità in tempi brevi: "Auspico - afferma Biffoni - che una volta sistemato l'ambito societario, ci sia il ritorno della fiducia delle aziende che fino a poco tempo fa lavoravano con Buzzilab. Ci sono professionalità che non possiamo perdere e progetti da salvaguardare".

La seduta si è chiusa con l'appoggio alla proposta del consigliere del Carroccio Claudiu Stanasel di lavorare a un documento unitario da portare in Consiglio comunale sulla piena ripartenza del Buzzilab. "Quando ci sono temi che stanno a cuore a tutta la città, siamo disposnibili a lavorare insieme" ha sottolineato Stanasel.

Durissimo l'onorevole Giorgio Silli di "Cambiamo!" che vede nella battuta d'arresto delle attività del Buzzilab un danno erariale: "Apprendo dalla stampa e dalla Commissione controllo e garanzia del Comune di Prato che la riapertura del BuzziLab è stata tutt’altro che una vittoria. O meglio, bene che sia stato riaperto, ma se i numeri che stanno circolando credo che ci sia da iniziare a preoccuparsi seriamente perché si sta avverando quello che tutti temevamo, ossia che i clienti, a causa della chiusura per due settimane, se ne sono davvero andati e che il laboratorio inizia a perdere lavoro in quantità ingenti. Mi domando se si stia profilando un danno erariale a questo punto”. Gli introiti dell'attività, che ha sfiorato i 7 milioni di euro di fatturato, erano infatti, destinati alla stessa scuola.

Non una semplice riduzione delle attività, prevedebile dopo due settimane di chiusura forzata, ma un vero e proprio crollo verticale che lascia in piedi poco o niente. Delinea un quadro desolante, rispetto ai fasti di un tempo, il report sulla produzione del Buzzilab di cui Notizie di Prato è in possesso. Al momento il confronto è solo con il mese di settembre ma il dato è più che indicativo. Rispetto allo stesso mese del 2018, la produzione è scesa del 96,56%. Una percentuale simile la troviamo anche rispetto al settembre 2017. In termini assoluti a settembre le analisi richieste sono state 798 mentre negli stessi trenta giorni del 2018, ben 23.221. Il picco negativo influenza anche il risultato del trimestre che cala di oltre il 14% rispetto allo stesso periodo del 2018. (41.741 analisi richieste contro 56.056).E' vero che due settimane di stop, imposte dal presideper mettere in regola la forma giuridica e contabile del laboratorio conto terzi del Buzzi nel rispetto della nuova normativa, pesano notevolmente sul bilancio finale ma è altrettanto vero che una tale distanza è spiegabile solo con una ripresa-lumaca delle attività dopo la revoca del provvedimento di chiusura da parte dello stesso Marinelli, alla luce dell'intesa trovata all'ufficio scolastico regionale tra istituzioni e categorie economiche. Una ripartenza con il freno a mano tirato, legata anche all'impiego con orario ridottissimo del personale tecnico e docente, che non soddisfa nessuno. Primi fra tutti gli Industriali che hanno già fatto presente il loro disappunto pubblicamente ( LEGGI) . Tra l'altro proprio oggi, dalle colonne del Sole 24 ore,, presidente di Confindustria Moda e della società fieristica Pitti Immagine, proprone di rilevare il laboratorio attraverso la Fondazione Cotone e lino per inserirlo in una rete di laboratori tessili a servizio dell'intero settore. Viene specificato che la gestione debba essere lasciata ai tecnici, ai docenti e agli imprenditori pratesi. La stessa fondazione ha già acquisito la maggioranza del CentroCot di Gallarate che di conseguenza potrebbe essere collegato al BuzziLab di Prato per costruire un sistema nazionale di laboratori di analisi tessili.Non è eccessivo affermare che se i dati dei prossimi mesi si attesteranno su questi di settembre, il Buzzilab, lo stesso istituto Buzzi e anche l'intero distretto tessile possono dire addio al prestigio di un tempo e ai progetti di livello nazionale sul tessile salubre ed ecosostenibile non solo per una questione economica ma anche di tempo a disposizione.