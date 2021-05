26.05.2021 h 14:30 commenti

Studenti del Buzzi "gomito a gomito" con i ricercatori universitari, siglato un accordo con il Pin

Il protocollo prevede una collaborazione su alcune fasi dei progetti in campo ambientale e chimico con anche l'utilizzo della strumentazione della scuola

Un accordo quadro che mette in rete il laboratorio del Buzzi, il neonato Liroman al Pin e quelli del dipartimento di medicina sperimentale e clinica e di ingegneria civile e ambientale di Firenze per lavorare sulla ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione in campo ambientale e dell'economia sostenibile. "Liroman è il nostro trentottesimo laboratorio - spiega Daniela Toccafondi presidente del Pin - e per la prima volta i due dipartimenti di Firenze che già collaborano insieme, potranno vere a disposizione una nuova struttura che è stata attrezzata con macchinari all' avanguardia finanziati dalle aziende. Da qui nasce una nuova potenzialità per tutto il distretto". Il Buzzi, invece, metterà a disposizione dei ricercatori il proprio laboratorio che avranno anche il compito di formare i docenti nell' utilizzo dei macchinari e coinvolgere i ragazzi nella fase della ricerca. "Un valore aggiunto per tutta la scuola e in particolare per gli studenti dell' indirizzo di chimica, moda e ingegneria ambientale - ha commenta Alessandro Marinelli dirigente scolastico del Buzzi - e anche il corpo docenti. Con questo accordo quadro, oltre a dare la possibilità ai nostri ragazzi di sperimentare le fasi di un processo di ricerca collegandosi anche da remoto, puntiamo anche sulla formazione di personale sempre più specializzato, ad esempio nella gestione dei rifiuti e delle acque".

L'accordo prevede anche di poter estendere la formazione anche ai corsi Its. Intanto il laboratorio Liroman ha già iniziato a lavorare su un progetto per la riduzione di emissioni dei rifiuti nella discarica e più in generale sui temi previsti dall' agenda 2030 delle Nazioni Unite.

"Abbiamo scelto Prato - ha spiegato Giulio Arcangeli del dipartimento di medicina sperimentale Clinica dell' università di Firenze - perchè crediamo nel distretto e infatti è già in atto una collaborazione con il Pin, ma anche perchè il laboratorio del buzzi offre una grande potenzialità . Speriamo anche di formare le nuove generazioni di ricercatori partendo proprio dalle scuole superiori"

Se il Dipartimento di medicina fornisce la parte analitica dei dati, a quello di Ingegneria è affidata la sperimentazione. "Con questo accordo - ha spiegato Riccardo Gori - potenziamo e valorizziamo le attività che svolgiamo e ci candidiamo con più forza al ruolo di interlocuzione per la partecipazione ai bandi reginali nazionali e internazionali."