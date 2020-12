14.12.2020 h 12:55 commenti

Buzzi, il preside riattiva i macchinari del BuzziLab ma solo per la didattica

Intanto però nei locali che ospitavano il laboratorio contoterzi sono state realizzate tre aule d'informatica che in questi giorni verranno dotate di computer di ultima generazione

alessandra agrati

A distanza di un anno dalla chiusura definitiva del BuzziLab ( leggi ), i laboratori di chimica e quello tecnologico dell'istituto Buzzi riprenderanno la loro attività anche contoterzi, ma con una nuova organizzazione strettamente legata alla didattica. “I macchinari – spiega il dirigente scolastico Alessandro Marinelli – sono già stati fatti ripartire con il personale Ata della scuola – ovviamente l'attività sarà prevalentemente didattica, ma ci sarà anche una parte legata al contoterzi con una formula diversa rispetto a quella del passato. Entro tutto il 2021 andremo a regime.”Intanto l'esposto presentato dal Consorzio Astri alla conte dei conti, nonostante i sollecitati fatti, non ha ancora avuto una risposta. Un cambiamento segnato anche dallo smantellamento della sede del BuzziLab dove, con i contributi della Provincia, sono state realizzate tre aule d'informatica che in questi giorni verranno dotate di computer di ultima generazione. “Servivano nuove aule e così – ha spiegato Marinelli – abbiamo sfruttato uno spazio inutilizzato”.Una nuova aula didattica innovativa anche per l'istituto Datini, che sempre con il contributo della Provincia, ha realizzato un dehors che sarà utilizzato dai ragazzi dell'alberghiero, ma anche come mensa per gli studenti che non riescono a rientrare a casa nell'intervallo fra le lezioni della mattina e quelle del pomeriggio.“Il dehors – spiega il dirigente scolastico Daniele Santagati – sarà collegato con il bar della scuola, in modo da permettere lezioni anche in spazi più grandi. Intanto per gli studenti dell'indirizzo cucina parte un nuovo progetto con finalità anche sociali che, nell'imminente ,prevede la realizzazione dei dolci per il consueto pranzo di Natale dedicato a chi si trova a vivere situazioni di disagio”.La realizzazione delle aule rientra nel cronoprogramma previsto dalla Provincia di Prato. “Oltre agli interventi di edilizia leggera – spiega il presidente Francesco Puggelli – continuano quelli a lungo periodo per dotare i nostri istituti di aule e nubi spazi. Intanto si iniziano a definire le nuove proposte per la riapertura delle scuole con le lezioni in presenza del 75% degli alunni. Un modello che sarà presentato in settimana nella conferenza dei servizi”.