13.01.2020 h 16:10 commenti

Buzzi, famiglie in rivolta: "Quest'anno non paghiamo il contributo volontario"

In questi giorni la segreteria dell'istituto di viale della Repubblica sta ricevendo numerose telefonate da parte di genitori che dicono di non voler versare la quota di 157 euro per i laboratori

a.a.

Come ogni anno ai genitori degli alunni del Buzzi è stata inviata la lettera per i contributi volontari di 157 euro per “Migliorare l’attività didattica e laboratoriale della scuola.”Una consuetudine che esiste da sempre e anche in altre scuole, ma che quest’anno nell’ottica della chiusura del laboratorio del BuzziLab, a molte famiglie è sembrata fuori luogo. E così, la segreteria e i rappresentanti di classe, questa mattina 13 gennaio sono stati sommersi da telefonate per avere chiarimenti.“Oltre il danno la beffa – spiega una rappresentante di classe – abbiamo sempre contribuito, ma quest’anno siamo decisi a non farlo; da una parte si chiude un’attività di eccellenza che sosteneva anche i costi della didattica, dall’altra ci chiedono di continuare a contribuire”.Una connessione, quella fra BuzziLab e contributo che non piace alla scuola. “In molti hanno chiamato per avere chiarimenti – spiega il vicepreside– ma non esiste nessun collegamento; i soldi servono per le attività scolastiche non per il BuzziLab. Le famiglie non hanno l’obbligo del versamento, ma sicuramente è importante che venga fatto, proprio per mantenere alto il livello della scuola”.E’ la prima volta che i genitori prendono posizione sulla questione del BuzziLab, anche se in modo indiretto. Il 20 gennaio è prevista un nuovo incontro fra il consiglio d’istituto, il preside e i rappresentanti della Regione e dell' ufficio scolastico per cercare di arrivare all’approvazione dello statuto della Fondazione che poi gestirà il laboratorio contoterzi. Passaggio non scontato. Intanto non è stata rinnovata la certificazione Accredia per il laboratorio, rilasciata anche in base alla pianta organica che gestisce l’attività (dal 31 dicembre il laboratorio è chiuso), mentre il dirigente scolastico Alessandro Marinelli ha annunciato la stipula della convenzione con il dipartimento salute della Regione Toscana, del valore di 60 mila euro in due anni per lo sviluppo di processi per analisi biologiche legate alle protesi sviluppato negli anni dal BuzziLab