08.10.2021 h 14:34 commenti

Butta via un pacchetto di sigarette con dentro dosi di droga per evitare guai, ma la polizia se ne accorge e interviene

Denunciato per spaccio di stupefacenti un uomo di 32 anni. E' successo ieri ai giardini dell'ex Ippodromo. Recuperati 23 grammi di hashish

Le dosi di hashish – 14 per un peso complessivo di 23 grammi – le aveva nascoste in un pacchetto di sigarette che ha buttato via quando ha visto la polizia, ma il gesto non è passato inosservato e per lui, un pachistano di 32 anni, è scattata una denuncia per spaccio di stupefacenti. E' successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 ottobre, ai giardini dell'ex Ippodromo dove la polizia era impegnata in un servizio di controllo del territorio. L'uomo, quando si è accorto della presenza degli agenti, si è allontanato in sella ad una bicicletta e nel tragitto si è disfatto del pacchetto di sigarette che però è stato recuperato.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus