24.05.2019 h 14:03 commenti

Bus non in regola, salta la gita per venti alunni della scuola Santa Caterina de'Ricci

La Polizia Stradale ha bloccato la comitiva in partenza ieri mattina. La maniglia per l'apertura d'emergenza delle porte anteriori era rotta. Problemi anche per il bus sostitutivo

Niente gita per venti bambini della scuola primaria Santa Caterina de' Ricci ma a fin di bene. Ieri, 23 maggio, la Polizia stradale ha bloccato la comitiva diretta al parco faunistico di Cecina alla partenza per controllare che l'autobus utilizzato dalla scolaresca avesse tutto in regola, proprio come previsto dal protocollo siglato tra la Direzione centrale delle specialità della Polizia di Stato e il Miur. Purtroppo l'autobus aveva la maniglia per l'apertura d'emergenza delle porte anteriori guasta. I poliziotti della Stradale ne hanno quindi impedito la partenza. L'azienda di trasporti ha mandato un mezzo sostitutivo ma la decisione della polizia non è cambiata perchè anche questo autobus non era in regola poichè non era stato sottoposto a revisione. Ai genitori e agli insegnanti non è restato che ringraziare gli agenti e riportare a scuola i ragazzi.

Contemporaneamente la Polstrada ha bloccato anche un bus a Marina di Massa con ben 20 bimbi a bordo diretti ad Aosta. In questo caso erano guasti i fanali, l'estintore e lo specchietto retrovisore.

In generale la Stradale fa sapere che la Toscana è una regione virtuosa sul fronte delle gite scolastiche. Infatti, dall’inizio dell’anno i bus controllati sono stati 550 e le irregolarità riscontrate 70, con una percentuale di rispetto delle regole vicina al 90%, quindi

molto elevata. Tra le infrazioni contestate, 23 riguardano le dotazioni di bordo, come estintori e cinture di sicurezza, appena 3 le gomme usurate, mentre in 6 casi l’autista non aveva rispettato l’intervallo tra i tempi di guida e di riposo, necessario a evitare incidenti dovuti a stanchezza. Non sono mancati i controlli alle scatole nere dei mezzi, che hanno permesso alla Polstrada di scoprire 18 casi in cui erano stati superati, ma di poco, i limiti di velocità. Nessun conducente è risultato positivo alla droga, mentre in un caso gli agenti hanno ritirato la patente all’autista che, fermato a Montecatini, aveva un tasso alcolemico di 0.66 g/l.