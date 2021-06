15.06.2021 h 17:45 commenti

Bus-navetta da Vernio per l'area del Carigiola e il Centro visite di Cantagallo

Il Comune punta ad un'estate all'insegna della mobilità sostenibile in Alta Valle. Pubblicato l’avviso per svolgere il servizio il sabato e i festivi fino al 31 agosto

La Val di Bisenzio si prepara ad accogliere visitatori e turisti in cerca di opportunità di refrigerio, contatto diretto con l’ambiente e vacanze slow. Il Comune di Cantagallo, in vista del periodo estivo, vuole potenziare i servizi di accoglienza dell’area attrezzata del Carigiola e del Centro visite di Cantagallo, punto di partenza strategico per l’esplorazione della riserva naturale.

“Il nostro obiettivo è quello di favorire, in un contesto di mobilità sostenibile, l’accessibilità di questi luoghi, molto frequentati in estate, e migliorare i servizi di accoglienza - sottolinea l’assessore all’Ambiente, Elisa Fabbri - per questo abbiamo pensato ad una iniziativa sperimentale: l’attivazione di un servizio di trasporto che, nei giorni di maggior presenza di visitatori e quindi nei fine settimana, dalla stazione ferroviaria di Vernio trasferisca le persone all’area di Carigiola oppure al Centro visite. Adesso attendiamo di sapere se ci sono imprese interessate a svolgere questo servizio. Sul fronte dell’accoglienza - prosegue Fabbri - abbiamo appena messo a punto un bando per una concessione di spazio destinata a una postazione di ristoro mobile nell’area di Carigiola. Con il trasporto sostenibile inoltre sarà possibile raggiungere altri luoghi per poter gustare le tante eccellenze del nostro territorio e godere delle tante realtà della zona”.

Il Comune di Cantagallo ha pubblicato sul proprio sito un avviso per la manifestazione d’interesse, rivolta a conducenti del servizio di trasporto non di linea (ncc), per il servizio che nei giorni di sabato, domenica e tutti i festivi, dovrebbe collegare, lungo la Sp2, la stazione di Vernio, l’area attrezzata di Carigiola e il Centro visite di Cantagallo coprendo una distanza di cinque chilometri e mezzo. Il servizio - da svolgere con un minibus di almeno 15 posti - dovrebbe prevedere la prima corsa di andata alle 9 e l’ultima corsa di ritorno alle 19 e restare attivo dal prossimo 1° luglio al 31 agosto. È stato previsto un costo del biglietto massimo di 2 euro per raggiungere Carigiola e di 3 per arrivare al Centro visite. Le imprese interessate devono rispondere all’avviso di manifestazione entro le ore 12 del prossimo 21 giugno.

Il Suap dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ha invece pubblicato il bando per l’assegnazione della concessione temporanea di posteggio per il commercio fuori mercato in Carigiola da giugno al 15 settembre (facoltativo nei mesi di giugno e settembre). A disposizione c’è un’area di trenta metri quadrati dove può essere parcheggiato il mezzo per la vendita di gastronomia cotta e preparazione pronta al consumo. I giorni di apertura previsti sono sabato e domenica (gli altri sono facoltativi). Le domande per partecipare al bando devono essere inviate al Suap dell’Unione dei Comuni entro il prossimo 22 giugno.