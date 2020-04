08.04.2020 h 11:03 commenti

Buoni spesa, sito del Comune di Prato e numero verde presi d'assalto. Disagi e lunghe attese

Dalle 9 di stamani si registrano rallentamenti nella connessione e nell'accesso alla procedura on line. In alcuni momenti è impossibile anche aprire l'home page.

Come era prevedibile il sito del Comune di Prato e il numero verde dedicato sono stati subito presi d'assalto dai cittadini che vogliono richiedere i buoni spesa. Dalle 9 di stamani, 8 aprile, ossia da quando sono stati attivati entrambi i canali, si registrano numerosi problemi di connessione e di linea.

Peggiore la situazione on line. Arrivare ad aprire la procedura per presentare l'autocertificazione è un percorso a ostacoli. In certi momenti, in base al numero di accessi, non si apre neanche l'home page.

Il Comune di Prato fa sapere che non è un click day. C'è tempo fino a sabato per presentare le domande. Il criterio di assegnazione non va in base alla velocità di presentazione ma a requisiti economici e familiari. Chi ha diritto non resterà escluso anche se dovesse presentare la domanda l'ultimo giorno.