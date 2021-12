30.11.2021 h 08:15 commenti

Buoni spesa, pubblicato l'avviso dai Comuni della Val di Bisenzio: domande entro il 17 dicembre

Saranno distribuiti buoni spesa da 25 e 50 euro in base al reddito. Concreto aiuto economico alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid