Buoni spesa, primo giorno con qualche difficoltà e all'Eurospin arriva per due volte la polizia

File separata per chi ha il voucher anche alla Coop mentre va un po' meglio nei negozi più piccoli. In ogni caso le attese si sono prolungate visto che la procedura risulta piuttosto lunga

Primo giorno da incubo per i possessori dei buoni spesa che ieri 15 aprile hanno deciso di fare la spesa all'Eurospin in via di Gello: file lunghissime e clienti arrabbiatissimi che per due volte hanno fatto intervenire la polizia. Diversi quelli che dopo sei ore di attesa, alle 21 passate, sono tornati a casa a mani vuote perché il supermercato non aveva più il materiale per la stampa dei buoni. Cosa comunicata solo quando i clienti, che nel frattempo avevano riempito i carrelli, sono arrivati alle casse. Tutti sono stati fatti tornare stamani creando ulteriore disagio e scompiglio perché davanti al negozio c'era chi stava facendo la fila con il buono spesa in mano e rispettando l'organizzazione che prevede ingressi scaglionati in base all'iniziale del cognome. La procedura prevede infatti che gli acquisti siano fatti per gruppi a seconda del giorno della settimana, in base all'iniziale del cognome.

Lunghe file e disagi anche per il secondo giorno di spesa, con attese di oltre tre ore. A metà mattina la direzione ha comunicato ai clienti di creare due code separate dando la precedenza a chi non ha i buoni. “Oggi tocca la mia lettera – spiega un cliente – sto aspettando da due ore e fra poco scade il tempo per ritirare il buono. Se non ce la faccio devo tornare il prossimo giovedì e sicuramente sarà lo stesso. Inoltre così tanta gente crea assembramento e le distanze tra le persone non sono rispettate, altro che un metro qui ci sono 50 centimetri.”

Ad altri, arrivati forse prima, è andata meglio. “E’ stato forse un po’ più complicato attivare il servizio – spiega un altro cliente – ho fatto un po’ di fila per entrare ma una volta dentro è stato semplice e veloce. Ho fatto la spesa per una decina di giorni acquistando soprattutto beni a lunga conservazione”

A rallentare è anche la procedura che richiede almeno una ventina di minuti per pratica e così anche alla Coop di Parco Prato l’attesa media è stata di due ore. Anche qui file separate, con la possibilità una volta entrati di fare direttamente la spesa. “Sono venuto ieri perché era il giorno della mia lettera – spiega un uomo in fila – ma quando è stato il mio turno si è scoperto che il codice inviato dal Comune per sms era sbagliato così sono dovuto ritornare e aspetto da quasi due ore”. Esasperata anche una madre di famiglia in coda da prima che il supermercato aprisse. “Non credevo che ci volesse così tanto tempo per entrare fare la pratica è stato sicuramente più veloce. Qui non scorre”.

Meno difficoltoso fare la spesa ai piccoli supermercati dove le code e la distribuzione dei buoni è molto più semplice. “Tutto è filato liscio – spiega Alberto Guarducci direttore Conad via delle Gardenie - non abbiamo avuto file e le persone hanno rispettato tutte le regole previste, anzi proprio perché non sono state moltissime le richieste abbiamo anche concesso i buoni indipendentemente dalla lettera del cognome. Qui la spesa media è di 30 euro direi triplicata rispetto ai tempi normali”.



