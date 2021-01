23.01.2021 h 12:04 commenti

Buoni spesa per quasi ottomila euro a due associazioni di volontariato: andranno alle famiglie in difficoltà

La donazione è stata fatta da Unicoop Firenze ai rappresentanti della Caritas e alla parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa ad Oste

Buoni spesa per un controvalore di quasi 8mila euro sono stati consegnati da Unicoop Firenze alle associazioni di volontariato che si occupano di assistere le persoen in difficoltà a Prato. In particolare i buoni spesa serviranno per aiutare chi in questo periodo di emergenza sanitaria vive in condizioni di difficoltà economica, per i pasti e le dispense di chi ha perso il lavoro o si trova a gestire una situazione complicata. Singoli e famiglie che con il Covid hanno perso le poche entrate che permettevano di fare la spesa. Per loro, Fondazione Solidarietà Caritas Onlus e parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa ad Oste impiegheranno i buoni spesa ricevuti negli scorsi giorni da Unicoop Firenze. Il valore dei buoni donati ammonta a 7.800 euro.

La consegna si è tenuta alla presenza dei rappresentanti delle associazioni, Claudio Baldini per la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus e Sandra Chiarugi per la parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa ad Oste, oltre ad Alfredo Corsino, presidente della Sezione Soci di Prato che dichiara: "Questo periodo ha messo alla prova molti equlibri, chi prima ce la faceva a sopravvivere adesso è davvero in crisi e in tante famiglie il bisogno alimentare si fa sentire. Con questi buoni spesa, frutta della solidarietà di Unicoop Firenze e dei suoi soci, vogliamo dimostrare vicinanza e dare un aiuto concreto a chi sta peggio".

"Ringraziamo di cuore Unicoop Firenze che da sempre ed in particolare fin dall'inizio dell'emergenza Covid ci ha sostenuto, con aiuti economici e con la presenza e la vicinanza della sezione soci. Il periodo che stiamo vivendo ha acuito le fragilità già esistenti e gettato nel bisogno persone che prima della crisi avevano i propri mezzi di sostentamento. Il contributo della Cooperativa è stato basilare per tutti" fanno sapere dalle associazioni che hanno ricevuto i buoni.