Buoni spesa, sit in di Si Cobas: "Si aiuti anche chi non ha la residenza"

Un presidio in piazza del Comune per chiedere all’amministrazione comunale la pubblicazione, in tempi rapidi, del secondo bando per l’assegnazione dei buoni spesa con alcune modifiche per gli aventi diritto

Un presidio in piazza del Comune per chiedere all’amministrazione comunale la pubblicazione, in tempi rapidi, del secondo bando per l’assegnazione dei buoni spesa e l’inclusione, negli aventi diritto, anche dei lavoratori che non hanno la residenza a Prato. Ad organizzarlo i SiCobas che, dopo la quarantena, tornano a manifestare, ma questa volta contro l’amministrazione comunale: “Sono quasi 2mila le persone che pur avendo diritto ai buoni spesa non hanno potuto usufruirne per mancanza di fondi – spiega Sarah Caudiero referente pratese SiCobas – tra loro molti dei nostri iscritti che si sono trovati anche a fare i conti con una cassa integrazione bassissima, visto che hanno contratti di poche ore la settimana. A questo problema si aggiunge quello di chi una residenza non ha potuto prenderla e quindi automaticamente escluso dal bando: chiediamo al sindaco Biffoni di modificare le modalità di accesso ai fondi in occasione della prossima erogazione. Una procedura che è legale visto che il Tar della Campania e dell’Abruzzo si sono già espressi favorevolmente in questo senso.”

Il sindacato sta anche raccogliendo le firme da presentare al sindaco durante un colloquio che a giorni verrà richiesto proprio per dare voce ai lavoratori che in questi mesi non hanno potuto contare sugli aiuti comunali e statali. “Qualcuno – continua Caudiero – ha ricevuto il pacco spesa tramite l’iniziativa coordinata da Comune in collaborazione con la Caritas e circoli Arci,ma si è trattato di pochi alimenti, avere il buono spesa permette di acquistare maggiori scorte e soprattutto poter scegliere cosa comprare”.

Tra i pratesi che non hanno potuto usufruire dei buoni pasto anche Samb Papa: “Mi è stato comunicato dagli uffici – spiega – che i fondi a disposizione erano finiti e quindi non potevo avere nessun aiuto. Mi sono appoggiato ad alcuni amici che mi hanno fatto la spesa, la mia cassa integrazione, ricevuta a maggio, è di poco più di 500 euro, soldi che ho subito utilizzato per pagare una parte dei debiti che ho fatto in questi mesi. Una situazione paradossale visto che ho la residenza a Prato da 20 anni”.



