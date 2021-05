14.05.2021 h 17:19 commenti

Buoni spesa, dal 17 maggio il Comune di Montemurlo riapre le graduatorie

Aiuti alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria che ha ridotto i redditi. Numerosi i negozi che hanno aderito all'iniziativa

Da lunedì 17 maggio il Comune di Montemurlo riapre il bando per la distribuzione dei buoni spesa per far fronte alla riduzione dei redditi causata dalla crisi pandemica. Si tratta della quarta erogazione promossa dal Comune dall'inizio della pandemia grazie ai fondi messi a disposizione dal Giverno più i 50 mila euro di risorse comunali. La prima distribuzione c'era stata ad inizio dell'emergenza, poi a dicembre 2020 e quindi a fine gennaio 2021. «Il Comune continua a sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà economica- sottolineano il sindaco Simone Calamai e l'assessore alle Politiche sociali, Alberto Fanti vcgliamo mantenere un tessuto sociale coeso che possa avere le risorse per affrontare questo periodo difficile. Una quarta distribuzione di aiuti alimentari per far fronte alla riduzione dei redditi delle famiglie». Il Comune di Montemurlo, infatti, metterà a disposizione aiuti alimentari in favore delle persone che a causa delle emergenza sanitaria da Covid 19 abbiano subito riduzioni della propria capacità economica, tramite erogazione di buoni spesa del valore di 20 euro, spendibili presso gli esercenti di Montemurlo inseriti in un apposito elenco. Per presentare la domanda per avere i buoni spesa c'è tempo fino alle ore 12 del giorno 28 maggio 2021.I requisiti per accedere al sostegno alimentare restano invariati. È necessario essere residenti nel Comune di Montemurlo, dimostrare le riduzioni del reddito familiare a causa dell'emergenza sanitaria, mediante autocertificazione, avere un patrimonio mobiliare con saldo al 31 marzo 2021 non superiore a euro 10 mila. I richiedenti se sono intestatari di un conto corrente è necessario che alleghino all'istanza il saldo del conto al 31 marzo 2021. Qualora non intestatari di conto corrente, è necessario dichiararlo nella domanda e fare comunque la dichiarazione sul patrimonio mobiliare al 31 marzo 2021. L'ammissione di non residenti al beneficio sarà valutata alla luce delle norme di tutela della salute dell'individuo vigenti sul territorio italiano e delle norme di protezione internazionale.