14.04.2020 h 16:06

Buoni spesa, ammesse oltre 5mila domande ma i fondi bastano per 3.300. Domani la graduatoria

Sono 678 quelle dichiarate non ammissibili. Il beneficio andrà in maniera prioritaria ai nuclei familiari che non possono contare su forme di sostegno pubblico, quali cassa integrazione, naspi o reddito di cittadinanza

Sarà pubblicata domani, 15 aprile, la graduatoria degli ammessi al buono spesa. Sono state 5.824 le domande protocollate: di queste 678 sono state dichiarate non ammissibili per mancanza di requisiti o perché doppie. Tra queste, da segnalare 12 procedure annullate dagli stessi richiedenti che si sono accorti di non avere i requisiti necessari e che quindi, prima della chiusura dei termini, hanno ritirato la propria domanda. Inoltre, nel caso in cui due persone dello stesso nucleo anagrafico abbiano presentato domanda è stata ammessa al bando solo l'ultima arrivata, così da non escludere del tutto la famiglia. In tutto quindi sono state 5.146 le domande corrette. Con le risorse messe a disposizione si riescono a soddisfare oltre la metà delle domande presentate, per un totale di 3.301, nelle quali sono compresi tutti i nuclei familiari che non possono contare su forme di sostegno pubblico, quali cassa integrazione, naspi o reddito di cittadinanza, oltre ad altri casi di grande difficoltà.

Come si consulta la graduatoria. Da domani, mercoledì 15 aprile, sul sito del Comune di Prato sarà pubblicata la graduatoria. Per verificare se la propria domanda è stata ammessa, è necessario controllare il numero di domanda pubblicato nella seconda colonna. Il numero è stampato sulla domanda (a sinistra, di lato, il numero inizia con PG……/2020). Le domande presentate attraverso il Call center possono essere state inviate per email, quindi è possibile verificarne il numero, oppure, se il richiedente non aveva un indirizzo email, il numero è stato comunicato ai cittadini al termine della compilazione.

Casi di grave necessità. Per i cittadini non residenti o che vivono in situazioni di disagio e grave difficoltà economica legate all’emergenza Covid 19 ma che non hanno possibilità di avere i buoni spesa, il Comune di Prato ha destinato il 10% circa delle risorse dell’ordinanza 658/2020, più altre risorse del proprio bilancio e donazioni private per poter accedere a pacchi spesa, tessere alimentari e alla tessera Emporio della Solidarietà. Per accedere telefonare al nr. verde 800301650 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. Saranno fornite le informazioni e le modalità per accedere ai pacchi spesa e alle tessere alimentari erogate con le associazioni di volontariato.